Bu adamı tanıyor musunuz? 1 gol daha atarsa Ronaldo'yu bile sollayacak

Güncelleme:
İngiliz futbolunun unutulmaz golcülerinden Jamie Cureton, 50 yaşında yeni bir takıma imza attı. Efsane forvet, bir gol daha atarsa İngiltere futbol tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir rekora ulaşacak. Cureton, Premier Lig'den 10. lige kadar her kademede gol atan ilk ve tek futbolcu unvanını kazanabilir. Yaklaşık 400 gol kaydeden Cureton, kariyerinde 32 farklı transfer gerçekleştirdi.

50 YAŞINDA YENİ TAKIMA İMZA

İngiltere futbolunun efsane isimlerinden Jamie Cureton, 50 yaşında olmasına rağmen futbol oynamaya devam ediyor. 1993 yılından bu yana profesyonel kariyerini sürdüren Cureton, Premier Lig'den başlayarak 9. lige kadar her seviyede gol atmayı başardı. Tecrübeli futbolcu, şimdi 10. lig takımlarından King's Park Rangers'a transfer olarak kariyerine bir sayfa daha ekledi.

TEK FUTBOLCU OLARAK TARİHE GEÇECEK

Jamie Cureton, yeni takımında da gol atması halinde İngiltere futbol tarihinde Premier Lig'den 10. lige kadar her kademede gol atan ilk ve tek futbolcu unvanını kazanacak. Kariyerinde 32 farklı transfer gerçekleştiren deneyimli forvet, 1000'in üzerinde maçta yaklaşık 400 gol kaydetti. Cureton, King's Park Rangers formasıyla ilk maçına yarın çıkacak.

"50 YAŞINDA OYNAYACAĞIMI HİÇ DÜŞÜNMEMİŞTİM"

Efsane forvet, geçtiğimiz dönemde BBC'ye verdiği röportajda futbolun hayatındaki yerini , "Sorunların kol gezdiği bir bölgede büyüdüm. Belki de yanlış bir topluluğun içine düşmüştüm ama futbol beni kurtardı. 50 yaşıma geldiğimde hâlâ oynayacağımı hiç düşünmemiştim. Çok minnettarım. Oynamaya devam etme azmi beni bu noktaya getirdi. Futbol bana iyi davrandı ve umarım 10-15 yıl daha teknik direktör veya koç olarak oyunun içinde kalabilirim" ifadeleriyle anlatmıştı.

FUTBOLUN GEZGİN GOLCÜSÜ

Jamie Cureton, kariyeri boyunca İngiltere'nin farklı liglerinde ve Güney Kore'de forma giydi.

Efsane golcünün oynadığı kulüpler arasında Norwich, Bournemouth, Bristol Rovers, Reading, Busan I'Cons (Güney Kore), QPR, Swindon Town, Colchester, Barnsley, Shrewsbury, Exeter, Leyton Orient, Cheltenham, Dagenham & Redbridge, Eastleigh, St Albans City, Bishop's Stortford, Hornchurch, Maldon & Tiptree ve Cambridge City bulunuyor.

