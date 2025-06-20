Brighton, Ferdi Kadıoğlu'ndan sonra Süper Lig'den bir transfer daha yapıyor

Brighton, Ferdi Kadıoğlu'ndan sonra Süper Lig'den bir transfer daha yapıyor
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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton, Ferdi Kadıoğlu'ndan sonra transfer hamlelerine devam ediyor. İngiliz temsilcisi, Trabzonspor'un Ukraynalı stoperi Arseniy Batagov'a talip oldu.

Gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da takımdan ayrılacak futbolcular merakla beklenirken Arseniy Batagov ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

BRİGHTON BATAGOV'U İSTİYOR

Fanatik'te yer alan habere göre; Geride bıraktığımız sezon Fenerbahçe'den Ferdi Kadıoğlu'nu transfer eden Premier Lig ekibi Brighton, bu kez de Trabzonspor'dan Arseniy Batagov'u transfer etmek istiyor.

Brighton, Ferdi Kadıoğlu'ndan sonra Süper Lig'den bir transfer daha yapıyor

KAPIYI 20 MİLYON EURO BONSERVİSLE AÇTILAR

Trabzonspor yönetiminin ise Ukraynalı futbolcuyu ucuza bırakmaya niyeti yok. Bordo-mavililerin Batagov için kapıyı 20 milyon euro bonservisle açtığı belirtildi.

SEZON PERFORMANSI

Batagov, geride bıraktığımız sezon Trabzonspor formasıyla 23 maça çıktı ve 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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