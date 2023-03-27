Brezilya Milli Takımına gideceği iddia edilen Jesus'tan açıklama: Kalıp kalmayacağımı göreceksiniz

Portekiz basını, Fenerbahçe ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Jesus'un Lizbon'da Brezilya milli takım yetkilileri ile görüştüğünü iddia etmişti. Hakkında çıkan söylentiler karşısında sessizliğini bozan Jesus, geleceğinin nasıl olacağına dair açıklamalarda bulundu.

PORTEKİZ BASINI GÖRÜŞTÜĞÜNÜ İDDİA ETTİ

Portekiz basınından Record'da yer alan habere göre, Brezilya Futbol Federasyonu kurmayları, Jorge Jesus ile bir görüşme gerçekleştirdi. Taraflar arasındaki görüşmenin Portekiz'in Lizbon şehrinde gerçekleştiği belirtildi. Brezilya Futbol Federasyonu'nun elçisi Julio Cesar'ın Jorge Jesus ile pazarlıklarda bulunduğu kaydedildi. Brezilya Milli Takımı'nda teknik direktör adayları arasında Jorge Jesus'un ön planda olduğu vurgulandı.

"KALIP KALMAYACAĞIMI GÖRECEKSİNİZ"

Sport Tv'ye açıklamalarda bulunan Jesus, "Dünyada Brezilya'ya teknik direktörlük yapmak istemeyen herhangi bir teknik direktör var mı? Benimle kimse görüşmedi. Sözleşmem mayıs ayında bitiyor. Sonra ne olacağını göreceğiz. Sezon bittiğinde harekete geçeceğim. Her zaman böyle yapıyorum. Hemen karar vermiyorum. Türkiye'de kalıp kalmayacağımı göreceksiniz. Kariyerimde sadece şampiyonluk kazanabilecek, kupalar kazanabilecek takımlarda çalışırım. Bu her zaman böyle oldu. Hiçbir şey kazanamayacağım bir kulüpte çalışmam." dedi.

"KİMSE BENİMLE GÖRÜŞMEDİ"

Öte yandan kimsenin kendisiyle temasa geçmediğini belirten Jesus, "Sadece Real Madrid veya Barcelona'nın teknik direktörü olsaydım o zaman Brezilya Milli Takımı'nda çalışmak istemezdim. Onun dışında dediğim gibi herkes ister. Ancak dediğim gibi kimse benimle görüşmedi ve ben hiçbir zaman sezon içinde karar almam." dedi.

CESAR, İDDİALARI YALANLADI

Brezilya Milli Takımı'nın eski kalecisi Julio Cesar, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus ile Brezilya Futbol Federasyonu arasında arabuluculuk yaptığına dair çıkan haberlere ilişkin açıklama yaptı. Cesar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Uluslararası basında, Teknik Direktör Jorge Jesus'un işe alınmasında arabuluculuk yapmak için Brezilya Futbol Konfederasyonu (CBF) temsilcisi olarak Lizbon'a geleceğimi yazdılar. Gerçeğe karşılık gelmeyen bir bilgi olmasının yanı sıra benim yıllardır Lizbon'da yaşadığımı hatırlatmak isterim. Öncelikle şunu açıklığa kavuşturmak istiyorum ki ilk başta CBF'den hiç kimse bu konuda benden herhangi bir yardım veya arabuluculuk talebinde bulunmadı. Tekrar söylüyorum, ben oranın temsilcisi değilim. Profesyonel kariyerini Brezilya Milli Takımı'nda yapmış, harika dostları olan bir sporcuyum sadece. Eğer bir noktada ve bir gün CBF Başkanı Ednaldo Rodrigues'in herhangi bir durumda yardımıma ihtiyacı olursa, yardım edeceğim, çünkü Brezilya futbolu benim tutkum. Bu gerçek henüz gerçekleşmedi. Jorge Jesus ile ilgili olarak, o değer verdiğim, bir arkadaşım, Benfica'da koçumdu ve harika bir ilişkim olan bir insan." ifadelerini kullandı.

FUTBOL FEDERASYONU AÇIKLAMA YAPTI

Brezilya Futbol Federasyonu Başkanı Ednaldo Rodrigues, bu iddialar sonrası bir açıklama yaptı. Rodrigues açıklamasında, "Kulübüyle sözleşmesi olan antrenörlere saygı göstereceğiz. Bu nedenle doğru görüşmeleri yapabilmek için bekleyecek zamanımız var" dedi.