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Brezilya ekibi Sao Paulo, James Rodriguez'i kadrosuna kattı

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Brezilya'nın Sao Paulo takımı, Kolombiyalı futbolcu James Rodriguez'i transfer etti.

Brezilya'nın Sao Paulo takımı, Kolombiyalı futbolcu James Rodriguez'i transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, 32 yaşındaki futbolcuyla iki yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Rodriguez, Avrupa kariyerinde Porto, Monaco, Real Madrid, Bayern Münih, Everton ve son olarak da Olimpiakos formalarını giymişti.

Kaynak: AA / Yunus Kaymaz - Spor

James Rodriguez Sao Paulo Brezilya Spor Haberler

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