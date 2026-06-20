Futbol: 2026 FIFA Dünya Kupası

Stat: Philadelphia

Hakemler: Alejandro Hernandez, David Alejandro, Jose Naranjo (İspanya)

Brezilya : Alisson, Gabriel, Marquinhos, Danilo, Santos, Casemiro, Guimaraes (Dk. 81 Ederson Silva), Paqueta (Dk. 64 Martinelli), Vinicius (Dk. 81 Danilo), Cunha (Dk. 64 Endrick), Raphinha (Dk. 40 Vitor)

Haiti : Placide, Carlens (Dk. 46 Simon), Ade, Delcroix, Experience, Duverne, Bellegarde (Dk. 81 Etienne), Jacques, Providence (Dk. 71 Joseph), Pierrot (Dk. 46 Isidor), Casimir (Dk.63 Deedson)

Goller: Dk. 23 ve Dk. 36 Cunha, 45+3 Vinicius ( Brezilya )

Sarı kart: Dk. 4 Carlens, Dk. 45+4 Pierrot, Dk. 72 Jacques ( Haiti ), Dk. 66 Santos ( Brezilya )

2026 FIFA Dünya Kupası C Grubu ikinci maçlarında Brezilya, Haiti'yi 3-0 mağlup etti.

Amerikan Futbolu Ligi (NFL) ekiplerinden Philadelphia Eagles'ın maçlarını oynadığı 69 bin kişi kapasiteli Philadelphia Stadı yapılan karşılaşmada, daha önce 5 kez Dünya Kupası kaldıran Brezilya ile turnuvaya 52 yıllık aranın ardından katılan Haiti karşı karşıya geldi.

Brezilya'da sakatlık sürecinin ardından kısa süreli de olsa antrenmanlara çıkmaya başlayan ve tedavisi devam eden yıldız futbolcu Neymar, Fas maçının ardından Haiti karşısında da forma giyemedi.

İlk 20 dakikada etkili bir hücum geliştiremese de bu süreyi Haiti ceza sahası önünde geçiren Brezilya, 23. dakikada 1-0 öne geçti. Vinicius ceza sahasına girdikten sonra kaleye plase bir vuruş yaptı. Kaleci, Placide şutu kurtarırken seken topu Cunha, sağ ayağıyla tek dokunuşta filelerle buluşturdu.

Brezilya, 36. dakikada Cunha'nın ikinci golüyle farkı ikiye çıkardı. Vinicius, ceza alanına doğru koşan Cunha'ya pasını gönderdi. İlk golü de atan futbolcu, sol çaprazdan sert bir vuruşla yakın köşeden meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

İlk yarının uzatma bölümünde, 45+3. dakikasında Brezilya farkı üçe çıkardı. Paqueta, Vinicius'a uzun bir pas attı ve ceza sahasına giren golcü futbolcu, kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yerden vuruşunda topu filelere gönderdi.

Devreye, Brezilya'nın 3-0 üstünlüğü ile girildi.

Her iki taraf da ikinci yarının ilk 15 dakikasında net bir gol şansı yakalamadı.

Karşılaşmanın 68. dakikasında top üst direkten döndü. Vinícius'un topuk pasında Martinelli, gelişine sağ ayağıyla topu kaleye gönderdi, top üst direğe çarparken ceza sahasında bulunan Vinícius için ofsayt bayrağı kalktı.

Haiti, karşılaşmanın uzatma bölümünde 90+3. dakikada etkili bir atak geliştirdi. Simon'un ceza alanının birkaç metre dışından çektiği şutta kaleci Alisson topu kornere çeldi.

Mata başka gol olmayınca Brezilya, Haiti'yi 3-0 mağlup etti.

Brezilya, C Grubu ilk maçında Fas ile 1-1 berabere kaldıktan sonra Haiti karşısında aldığı galibiyetle iki maçın ardından 4 puana ulaştı. Haiti ise 1-0'lık İskoçya mağlubiyetinin ardından 2 maçından da sahadan mağlup ayrıldı. Bu sonuçla Haiti, gruptaki iki maçın ardından son 32 turuna çıkma şansını kaybetti.

Brezilya, 6. kupayı istiyor

1930'dan bu yana düzenlenen 22 Dünya Kupası'na katılan tek ülke Brezilya, 5 kez şampiyonluğa ulaştı.

Son şampiyonluğunu 2002'de elde eden "Sambacılar", 24 yıl sonra tekrar dünya futbolunun zirvesine çıkmayı hedefliyor.

Haiti, 1974'ten sonra ilk defa Dünya Kupası'nda

Tarihinde 2. kez Dünya Kupası'nda mücadele edecek olan Haiti, 1974'ten sonra ilk defa turnuvada boy gösteriyor.

Geçen sezon Çaykur Rizespor forması giyen Frantzdy Pierrot da kadroda yer alıyor.

Haiti'nin henüz Dünya Kupası tarihinde galibiyeti bulunmuyor.