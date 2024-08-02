Brezilya'da kadın bisikletçi, bitişe bir kaç metre kala üzerine büyük bir hoparlörün düşmesi sonucu hayatını kaybetti

Brezilya'nın Baianopolis kentinde düzenlenen bir bisiklet yarışında yürek burkan bir kaza meydana geldi. İki çocuk annesi 30'lu yaşlardaki bisikletçi Jaiane Oliveira, bitiş çizgisine çok yaklaşmışken hayatını kaybetti.

Yarışın son anlarında Jaiane'nin bisikletine başka bir yarışmacı çarptı. Bu çarpışmanın etkisiyle Jaiane, pist kenarında duran bir ses sistemine ait kamyona savruldu. Çarpmanın şiddetiyle kamyondaki büyük hoparlörlerden biri Jaiane'nin üzerine düştü.

Olay yerindeki seyirciler hemen yardıma koştu. Hoparlörü kaldırıp Jaiane'ye ilk yardım uygulamaya çalıştılar, ancak başarılı olamadılar. Acil olarak hastaneye kaldırılan Jaiane, ağır kafa travması nedeniyle kurtarılamadı.

Yarışı düzenleyen Dubai Bikers adlı kuruluş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu özel insanın kaybı hepimizi derinden sarstı. Umarız Jaiane'nin anıları ve bıraktığı iz, sevdiklerine güç verir" ifadelerini kullandı.

Kazanın görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı, ancak içeriğin büyük kısmı rahatsız edici bulunduğu için yayınlanmadı. Yerel polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. Ancak kazaya karışan ses sistemi kamyonunun olay yerinden ayrıldığı bildirildi.

Jaiane'nin eşinin de aynı yarışmaya katıldığı ve geride ikiz erkek çocukları bıraktığı öğrenildi. Bu acı olay, bisiklet sporunda güvenlik önlemlerinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.