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Brezilya'da futbol kafilesini taşıyan otobüs kaza yaptı: 3 futbolcu öldü

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Brezilya'da Amerikan futbolu takımı Coritiba Crocodiles'ın otobüsü devrildi. Rio de Janeiro'ya şampiyona maçına gitmekte olan takımın üç oyuncusu hayatını kaybederken, altı kişi yaralandı. Hayatını kaybeden oyuncuların Daniel Cross, Lucas Barros ve Lucas Padilha olduğu sosyal medya üzerinden duyuruldu. Yaralıların hastanede tedavi gördüğü ve kazanın nedeninin araştırılacağı belirtildi. Kaza nedeniyle şampiyona maçı iptal edildi.

Brezilya'da korkunç bir trafik kazası yaşandı. Rio de Janeiro'ya şampiyona maçına gitmekte olan Amerikan futbolu takımı Coritiba Crocodiles'ın otobüsü devrildi. Kazada üç oyuncu hayatını kaybederken, altı kişi yaralandı.

Coritiba Crocodiles takımı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada hayatını kaybeden oyuncuların Daniel Cross, Lucas Barros ve Lucas Padilha olduğunu duyurdu. 20 yaşındaki geniş alıcı Lucas Barros'un yakın zamanda NFL'in Brezilya'daki ilk maçından paylaşım yaptığı belirtildi.

Takım yönetimi, "Kalbimiz acıyla dolu. Bu trajedi karşısında tüm çabalarımız, takım üyelerine ve ailelerine destek olmaya odaklanmıştır," açıklamasında bulundu. Kaza nedeniyle şampiyona maçı iptal edildi.

Yerel yetkililer, yaralıların hastanede tedavi gördüğünü ve kazanın nedenini araştıracaklarını bildirdi. Bu elim olay, Brezilya'da spor camiasını derinden etkiledi.

Bu trajik kaza, geçtiğimiz aylarda İngiltere'de yaşanan benzer bir olayı hatırlattı. South Shields FC taraftarlarını taşıyan bir minibüs, West Yorkshire'da devrilmiş, 17 kişi yaralanmıştı. Bu kazada da yedi kişinin ciddi şekilde yaralandığı açıklanmıştı.

Her iki kaza da spor takımlarının ve taraftarların güvenli seyahati konusunu gündeme getirdi. Yetkililerin, benzer olayların yaşanmaması için gerekli önlemleri alması bekleniyor.

Coritiba Crocodiles takımı, hayatını kaybeden oyuncularının anısına saygı gösterirken, Brezilya Amerikan futbolu camiası da büyük bir üzüntü içinde. Kaza sonrası lig yönetiminin alacağı kararlar ve güvenlik önlemleri merakla bekleniyor.

Brezilya'da futbol kafilesini taşıyan otobüs kaza yaptı: 3 futbolcu öldü

Brezilya'da futbol kafilesini taşıyan otobüs kaza yaptı: 3 futbolcu öldü
Haberler.com / Abdullah Teymur - Spor

Rio De Janeiro Sosyal Medya Brezilya Brezilya Güvenlik 3-sayfa trafik Futbol Medya Dünya Spor Rio

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