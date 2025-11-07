Bozüyük Takımları 3. Kamu Spor Oyunları'nda Çeyrek Finale Yükseldi
Sakarya'da düzenlenen 3. Kamu Spor Oyunları bölge şampiyonasında, Bozüyük Kaymakamlığı kadın ve erkek takımları çeyrek finale yükseldi. Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, takımlara başarılar diledi.
Sakarya Bölge Şampiyonası kapsamında düzenlenen 3. Kamu Spor Oyunları'nda Bozüyük Kaymakamlığı kadın ve erkek takımları, Bilecik ve Bozüyük'ü temsil ederek grup müsabakalarında elde ettikleri başarı ile çeyrek final oynamaya hak kazandı.
Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, çeyrek final müsabakaları öncesinde yaptığı açıklamada, "Takımlarımıza çeyrek final müsabakalarında başarılar dileriz" dedi. - BİLECİK
