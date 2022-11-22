Prens Selman'ın kararı dünyayı şaşırttı! Arjantin'i yenen Suudi Arabistan'da kimse işe ve okula gitmeyecek

2022 Dünya Kupası'nda Arjantin'i mağlup eden Suudi Arabistan'da, Arjantin galibiyeti nedeniyle tüm ülkede resmi tatil ilan edildi. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Kral Selman'ın da onayıyla çarşamba gününü Arjantin karşısında alınan galibiyet nedeniyle ulusal tatil günü ilan etti.

Arjantin'i mağlup eden Suudi Arabistan'da bayram havası var. 2022 Dünya Kupası'nın favorilerinden Arjantin'i mağlup eden Suudi Arabistan, 23 Kasım Çarşamba gününün resmi tatil ilan edildiğini açıkladı.

KRAL ONAY VERDİ

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Kral Selman'ın da onayıyla çarşamba gününü Arjantin karşısında alınan galibiyet nedeniyle ulusal tatil günü ilan etti. Suudi taraftarlar Arjantin galibiyetini tüm gün kutladı. Kutlamalar yarın da devam edecek.

İKİNCİ YARIDA ÖNE GEÇTİLER

2022 Dünya Kupası C Grubu ilk maçında Arjantin, öne geçtiği karşılaşmada Suudi Arabistan'a 2-1 mağlup oldu. En büyük favorilerden biri olarak gösterilen Arjantin'in turnuvanın henüz başında aldığı bu şok mağlubiyet tüm otoriteleri şaşırttı. Karşılaşmada perdeyi penaltıdan Messi açmıştı. Suudi Arabistan 48. dakikada Al Shehri ve 53. dakikada Al Dawsari'nin attığı gollerle karşılaşmada öne geçti. Kalan dakikalarda skoru korumayı başaran Suudi Arabistan, maçtan zaferle ayrıldı.