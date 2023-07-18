Boykot kararı aldılar! TRT Spor'un paylaştığı görseldeki detay Fenerbahçe taraftarını çileden çıkardı

TRT Spor'un sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Fenerbahçe logosunu yıldızsız kullanması, sarı-lacivertli taraftarların tepkisini çekti. Fenerbahçelilerin sosyal medyada boykot kampanyası başlatması sonrası birçok sarı-lacivertli taraftar, TRT Spor'un sosyal medya hesabını takip etmeyi bıraktı.

Fenerbahçe taraftarları, sarı-lacivertlilerin tescil ettirdiklerini açıkladıkları 5 yıldızlı logoyu kullanmayan TRT Spor'a karşı boykot kampanyası başlattı. Kısa süre içerisinde organize olan birçok Fenerbahçeli, TRT Spor'un sosyal medya hesabını takipten çıktı.

GALATASARAY TARAFTARI, TRT SPOR'A DESTEK VERDİ

TRT Spor'un sosyal medya hesabından yapılan "9 numara size kimi hatırlatıyor?" paylaşımında Fenerbahçe'nin yıldızsız logosu kullanıldı. Birçok Fenerbahçeli, logonun 5 yıldızlı olmamasından dolayı TRT Spor'a tepki gösterdi. Birçok taraftar boykot çağrısı yapıp TRT Spor'u takipten çıkarken, Galatasaraylıların ise TRT Spor'u takip edip destek verdiği görüldü.

"FENERBAHÇE'NİN 5 YILDIZLI ARMASI TESCİLLENDİ"

5 yıldızlı logo konusunda Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan daha önce yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe'nin 5 yıldızlı arması tescillendi. 2020-2021 sezonunda TFF'ye yaptığımız başvuru hala cevaplanmadı. Biz artık beklemeyeceğiz ve her alanda 5 yıldızlı armayı kullanacağız." ifadelerini kullanmıştı.

Fenerbahçe taraftarının tepkisini çeken paylaşım:

Fenerbahçe taraftarlarının paylaşımları: