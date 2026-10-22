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Boyabat'ta kamu kurumları voleybol turnuvasını Emniyet Müdürlüğü kazandı

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Boyabat'ta kamu kurumları voleybol turnuvasını Emniyet Müdürlüğü kazandı
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Boyabat'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla 13'üncüsü düzenlenen Kamu Kurumları Arası Voleybol Turnuvası sona erdi. 143 sporcudan oluşan 14 takımın katıldığı turnuvada İlçe Emniyet Müdürlüğü birinci, Orman İşletme Müdürlüğü ikinci, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü üçüncü oldu.

Sinop'un Boyabat ilçesinde düzenlenen Kamu Kurumları Arası Voleybol Turnuvası sona erdi.

Boyabat Kaymakamlığı koordinasyonunda, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü organizasyonuyla Prof. Dr. Necmettin Erbakan Spor Salonu'nda gerçekleştirilen turnuvaya 143 sporcudan oluşan 14 takım katıldı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bu yıl 13'üncüsü düzenlenen turnuvada İlçe Emniyet Müdürlüğü birinci, Orman İşletme Müdürlüğü ikinci, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ise üçüncü oldu.

Dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları Kaymakam Ömer Özbay, İlçe Emniyet Müdürü Metin Keskin ve İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Usta tarafından verildi.

Kaymakam Özbay, tüm takımları tebrik ederek, "İnşallah 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'mızı da coşkuyla kutlayacağız. Organizasyonda emeği geçen başta Gençlik ve Spor Müdürlüğümüz olmak üzere herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: AA
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