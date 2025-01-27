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Bowling Türkiye Şampiyonası Samsun'da Gerçekleşti

Bowling Türkiye Şampiyonası Samsun'da Gerçekleşti
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2024-2025 Ferdi Kış Ligi Süper Lig ve 1. Lig Türkiye Şampiyonası, Samsun'da düzenlendi. Dereceye giren sporcular ödüllerini aldı.

Bowling 2024-2025 Ferdi Kış Ligi Süper Lig ve 1. Lig Türkiye Şampiyonası Samsun'da yapıldı. Yapılan maçlar sonucunda Bowling Süper Lig ve 1. Lig Türkiye Şampiyonları belli oldu.

Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu Faaliyet Programı'nda yer alan 2024-2025 Ferdi Kış Ligi Süper Lig ve 1. Lig Türkiye Şampiyonası, 24-26 Ocak 2025 tarihleri arasında Samsun'da düzenlendi. İlkadım Bowling Salonu'nda gününde şampiyon sporcular kürsüye çıktı. Dereceye giren sporculara ödüllerini Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu Bowling Teknik Kurul Başkanı Doç. Dr. Ümit Yıldırım ve Bowling Merkez Hakem Kurulu Başkanı Hale Güngör takdim etti.

Dereceye giren sporcular şu şekilde:

1. Lig Kadınlar: Birinci Aysel Evler-Rumeli Bowling SK, ikinci Gökçe Çınar-İstanbul Bowling SK, üçüncü Ayşe Kontaş-Boğaziçi Bowling SK.

1. Lig Erkekler: Birinci İlyas Atıfi-Akademi Bowling SK, ikinci Şener Zan-Gençlerbirliği SK, üçüncü Tuğrul Gündoğan-Genç Ankara SK.

Süper Lig Kadınlar: Birinci Naile Sancar-Rumeli Bowling SK, ikinci Hicran Erol-Boğaziçi Bowling SK, üçüncü Ebru Özoğluuntur- Boğaziçi Bowling SK.

Süper Lig Erkekler: Birinci Cemal Batu Pınar-Ankara Bowling K, ikinci Habib Doğan-Gençlerbirliği SK, üçüncü Bülent Yaşarsoy-Akademi Bowling SK. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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