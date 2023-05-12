Boşuna 'Yerli Messi' demiyorlar! Dünya devlerinin radarına aldığı Arda Güler'e İngiliz basınından büyük ilgi

Dünya devlerinin yakından ilgilendiği Arda Güler için Premier Lig ekibi Newcastle United'ın devrede olduğu öne sürüldü. İngiliz basını, Fenerbahçe'de kalıp kalmayacağı merak konusu olan 18 yaşındaki yıldız futbolcuyu mercek altına aldı.

Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Arda Güler, sadece Türk basınında değil yabancı basında da konuşulmaya devem ediyor.

İNGİLİZ BASININDA DA SES GETİRDİ

The Shields Gazette, Newcastle United'ın radarına aldığı 18 yaşındaki futbolcuyu değerlendirerek dünya önde gelen kulüplerinden Bayern Münih, Barcelona ve Arsenal gibi takımların bu yaz Arda Güler için harekete geçmesinin sürpriz olmadığını yazdı.

ARDA'NIN YETENEKLERİNDEN BAHSEDİLDİ

İngiliz ekibi Newcastle United'ın da Arda Güler'in transferi için görüşmelerini sürdürdüğü ve transfer döneminin açılmasının ardından genç oyuncuyu kadrosuna katmak için yoğun çaba harcayacağı belirtildi. Arda Güler'in teknik özelliklerine değinildi ve hücuma yönelik bir orta saha oyuncusu olan genç ismin yeteneği ile dikkat çektiğine vurgu yapıldı.

6 GOL ATIP 4 ASİST YAPTI

Fenerbahçe formasıyla bu sezon toplamda 30 maça çıkan yetenekli futbolcu, söz konusu mücadelelerde 6 gol atıp, 4 de asist kaydetti.