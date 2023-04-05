Boşuna City'de oynamıyor! İlkay'dan depremzedelere yardım çağrısı: Haydi Türkiye, şimdi destek zamanı
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Ülkemizde meydana gelen deprem felaketine sessiz kalmayan futbolcular arasına Manchester City'nin yıldızı İlkay Gündoğan'da dahil oldu. Başarılı futbolcu, TFF'nin başlattığı "Omuz Omuza" kampanyasında yer aldı. Paylaşılan videoda, konuşan 32 yaşındaki futbolcu, "Depremin yaralarını hep birlikte saralım. Haydi Türkiye. Şimdi destek zamanı" sözlerini kullandı.
İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City'nin Türk asıllı Alman oyuncusu İlkay Gündoğan, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerde zarar görenler için yardım çağrısında bulundu.
TFF'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hepimiz bir ağacın farklı dallarıyız. Kökümüz bir, suyumuz bir, güneşimiz bir. 1 Mart'ta omuz omuza verdik. Ancak depremzedelerimizin ihtiyaçları devam ediyor" ifadeleri yer alırken, SMS kampanyasının devam ettiği belirtildi.
İlkay Gündoğan da paylaşılan videoda, "Depremin yaralarını hep birlikte saralım. Haydi Türkiye, şimdi destek zamanı." şeklinde konuştu.
Premier Lig devinde bu sezon toplamda 38 mücadelede forma giyen 32 yaşındaki futbolcu, söz konusu karşılaşmalarda 5 gol atarken 4'de asist kaydetti.