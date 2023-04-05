Boşuna City'de oynamıyor! İlkay'dan depremzedelere yardım çağrısı: Haydi Türkiye, şimdi destek zamanı

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City'nin Türk asıllı Alman oyuncusu İlkay Gündoğan, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerde zarar görenler için yardım çağrısında bulundu.

TFF, KAMPANYA BAŞLATTI

TFF'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hepimiz bir ağacın farklı dallarıyız. Kökümüz bir, suyumuz bir, güneşimiz bir. 1 Mart'ta omuz omuza verdik. Ancak depremzedelerimizin ihtiyaçları devam ediyor" ifadeleri yer alırken, SMS kampanyasının devam ettiği belirtildi.

"HAYDİ TÜRKİYE ŞİMDİ DESTEK ZAMANI"

İlkay Gündoğan da paylaşılan videoda, "Depremin yaralarını hep birlikte saralım. Haydi Türkiye, şimdi destek zamanı." şeklinde konuştu.

İLKAY'IN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Premier Lig devinde bu sezon toplamda 38 mücadelede forma giyen 32 yaşındaki futbolcu, söz konusu karşılaşmalarda 5 gol atarken 4'de asist kaydetti.