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Borussia Dortmund, Şampiyonlar Ligi'ne Galibiyetle Başladı

Borussia Dortmund, Şampiyonlar Ligi'ne Galibiyetle Başladı
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Nuri Şahin yönetimindeki Borussia Dortmund, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında Club Brugge'u 3-0 mağlup ederek sezona galibiyetle başladı. Diğer maçlarda Bologna, Shakhtar ile berabere kalırken, Manchester City ile Inter de 0-0 berabere tamamladı.

Uefa Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Nuri Şahin yönetimindeki Borussia Dortmund, Club Brugge'yi deplasmanda 3-0'lık skorla yendi.

Uefa Şampiyonlar Ligi 2024-2025 sezonunda ilk hafta, bugün oynanan 6 müsabaka ile devam etti. Günün ilk karşılaşmaları olan 19.45 seansında, 60 sene aranın ardından bu sezon Devler Ligi'ne katılan İtalyan ekibi Bologna, konuk ettiği Ukrayna takımı Shaktar Donetsk ile golsüz berabere kaldı. Diğer mücadelede ise Çekya ekibi Sparta Prag, evinde Avusturya temsilcisi Salzburg'u 3-0 mağlup etti.

Borussia Dortmund, Club Brugge'yi 3-0'la geçti

Devler Ligi'nde 2023-2024 sezonunda final oynayan Borussia Dortmund, yeni sezona galibiyetle başladı. Nuri Şahin yönetimindeki Alman ekibi, Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında deplasmanda karşılaştığı Belçika ekibi Club Brugge'u 3-0'lık skorla mağlup etti. Sarı-siyahlılara galibiyeti getiren golleri 76. ve 86. dakikalarda Jamie Bynoe-Gittens ve 90+5. dakikada Sehrou Guirassy kaydetti. Sezon başında Dortmund'un teknik direktörlük görevine getirilen Nuri Şahin de ilk Şampiyonlar Ligi maçında ilk galibiyetini aldı.

Manchester City ile Inter yenişemedi

Günün en önemli maçında İngiliz temsilcisi Manchester City, İtalyan ekibi Inter ile karşı karşıya geldi. 2022-2023 sezonunda İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan final maçında da karşılaşan iki takım, yeni sezonun ilk haftasında 0-0 berabere kaldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde günün toplu sonuçları şöyle:

19.45 Bologna - Shakhtar Donetsk: 0-0

19.45 Sparta Prag - Salzburg: 3-0

22.00 Club Brugge - Borussia Dortmund: 0-3

22.00 Celtic - Slovan Bratislava: 5-1

22.00 Manchester City - Inter: 0-0

22.00 Paris Saint-Germain - Girona: 1-0 - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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