Bornova Belediyesi Karşıyaka rövanşta - Haberler

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Bornova Belediyesi Karşıyaka rövanşta

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Bornova Belediyesi Karşıyaka rövanşta

MİSLİ.com Türkiye Basketbol Ligi'ndeki Play-Off çeyrek final ilk maçında Sigortam.Net'e 83-76 mağlup olan Bornova Belediyesi Karşıyaka, rakibini yarın rövanşta ağırlayacak.

MİSLİ.com Türkiye Basketbol Ligi'ndeki Play-Off çeyrek final ilk maçında Sigortam.Net'e 83-76 mağlup olan Bornova Belediyesi Karşıyaka, rakibini yarın rövanşta ağırlayacak. Bornova Belediyesi Altındağ Atatürk Spor Kompleksi'ndeki maçın hava atışı saat 15.00'te yapılacak. Bornova rakibini yenerse seri İstanbul'daki üçüncü ve son maça uzayacak. İzmir temsilcisi mağlubiyet durumunda ise yarı final şansını kaçırıp sezonu noktalayacak.


Demirören Haber Ajansı / Spor

Bornova Belediyesi, Karşıyaka, Play Off, Türkiye, Spor, Haberler

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