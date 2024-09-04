Bomba iddia! Yusuf Yazıcı, İngiltere Premier Lig'e gidiyor

Lille ile sözleşmesi sona eren ve boşta olan milli futbolcu Yusuf Yazıcı için için İngiltere'den dikkat çeken bir transfer iddiası ortaya atıldı.

PREMIER LİG EKİPLERİNE ÖNERİLDİ

27 yaşındaki yıldızın, Aston Villa, Tottenham, Newcastle United, Wolverhampton, Southampton, Fulham, West Ham United ve Manchester United gibi İngiliz ekiplerine önerildiği öne sürüldü.

GALATASARAY VE LAZIO İDDİASI DA VAR

Öte yandan Yusuf Yazıcı ile İtalya'dan Lazio'nun da ilgilendiği ve Galatasaray'ın milli futbolcuyu tekrar Türkiye'ye getirmek istediği iddia edildi. Yusuf'un adı daha önce Nice, Olympiakos, Lyon, Betis, Al Arabi gibi ekiplerle de anılmıştı.

LILLE KARİYERİ

Yusuf Yazıcı, 2019'da kapısından girdiği son kulübü Lille'de 135 maça çıktı.Bu karşılaşmalarda 29 gol, 15 asistlik performans ortaya koydu. Yusuf, Frasız ekibiyle sözleşmesi olduğu sırada Trabzonspor ve CSKA Moskova'da da bir dönem kiralık olarak forma giymişti.