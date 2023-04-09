Bomba iddia: Mesut Özil, AK Parti'den milletvekili adayı oluyor

Partilerin Yüksek Seçim Kurulu'na teslim edeceği milletvekili aday listeleri için sürede 17.00'de dolacak. Listelerin teslim edilmesine saatler kala çeşitli iddialar ortaya atılırken, bunlardan birisi de geçtiğimiz aylarda futbolu bıraktığını açıklayan Mesut Özil'e ait.

İSTANBUL VEYA ZONGULDAK'TAN ADAY GÖSTERİLECEK İDDİASI

22 Mart itibarıyla futbolu bırakan Mesut Özil'in AK Parti'den milletvekili adayı olacağı öne sürülürken, ünlü ismin İstanbul veya Zonguldak listelerinden aday gösterilmesi gündemde.

DÜNYA DEVLERİNDE FORMA GİYDİ

Kariyerinde 2014 Dünya Kupası'nda Almanya Milli Takımı ile şampiyonluk yaşayan Mesut Özil, kulüp takımı olarak da üst düzey liglerde forma giydi. İspanya'da Real Madrid'de oynayan Mesut, 2013-2014 sezonu başında50 milyon euro bedelle Arsenal'e transfer olmuştu. Daha sonra Almanya Milli Takımı'nda ırkçılığa uğradığını duyuran Mesut, "Kazanırken Alman, kaybederken Türk" sözleriyle dünya gündemine girmişti.

BAŞAKŞEHİR'DE FORMA ŞANSI BULAMADI

Türk yıldız, Alman Milli Takımı'nı bırakarak 2020-2021 sezonu devre arasında Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Burada beklenen performansı veremeyen tecrübeli oyuncu, yönetimle yaşadığı anlaşmazlıklar sonrası 2022-2023 yaz transfer döneminde Başakşehir'e imza atmasına rağmen, sakatlığından dolayı beklediği şansı bulamadı. Belinden yaşadığı ağır sakatlıklar sonrası futbolu bırakan Mesut,sadece 7 maça çıkıp 142 dakika sahada kaldı.