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Eğer doğruysa yer yerinden oynar: Arda Güler, ezeli rakibe gidiyor

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Real Madrid'in İspanya Süper Kupa finalinde Barcelona'ya 5-2 mağlup olduğu karşılaşmada hiç süre almaması gündem olan milli futbolcumuz Arda Güler'in takımdan ayrılmayı düşündüğü ve yeni adresinin Madrid'in ezeli rakibi Barcelona olabileceği öne sürüldü.

Real Madrid'in Barcelona karşısında 5-2'lik skorla hezimeti yaşadığı İspanya Süper Kupa finalinde Arda Güler'in hiç süre almaması gündem olmuş ve teknik direktör Carlo Ancelotti, eleştiri yağmuruna tutulmuştu. Bu gelişmeler üzerine İspanyol basını, Arda'nın ayrılığı düşündüğünü öne sürdü ve yeni adresiyle ilgili tarihi bir transfer iddiası ortaya attı.

BARCELONA DEVREYE GİREBİLİR

Real Madrid'e transfer olmadan önce Barcelona'nın kapısından dönen Arda Güler için Katalan devinin yeniden devreye girebileceği belirtildi. Yıllar önce Luis Figo'nun Barcelona'dan Real Madrid'e transferi örnek gösterilirken, Arda Güler'in de böyle bir transfer gerçekleştirerek tarihe geçebileceği aktarıldı. Bu transferin Barcelona'yı sadece saha içinde güçlü kılmayacağı, Real Madrid'e stratejik olarak da bir darbe vurulacağı ifade edildi.

ARDA'NIN SEZON PERFORMANSI

Arda Güler, bu sezon Real Madrid formasını 8'i ilk 11 olmak üzere 22 maçta sırtına geçirdi. Arda, bu karşılaşmalarda 3 gol, 3 asistlik performans sergiledi. Güncel piyasa değeri 45 milyon euro olarak gösterilen 19 yaşındaki genç yeteneğin İspanyol deviyle 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Eğer doğruysa yer yerinden oynar: Arda Güler, ezeli rakibe gidiyor
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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