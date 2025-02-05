Bomba iddia: Acun Ilıcalı ile Talisca ortak oluyor

Süper Lig devi Fenerbahçe'ye imzayı atan Anderson Talisca ve Asbaşkan Acun Ilıcalı ile bir müzik şirketi kurarak ortak olacağı iddia edildi.

ORTAK OLACAKLARI İDDİA EDİLDİ

Brezilya kaynaklı iddiaya göre, Acun Ilıcalı ve Talisca'nın kuracağı prodüksüyon şirketinin ilk hedefi yetenekli Türk müzisyenler keşfetmek olacak.

Spark adıyla Brezilya'da sahneleri sallayan pek çok kez Suudi Arabistan'da festivallerde sahne alan Talisca'nın da ortak olacağı şirket Brezilya'da sahibi olduğu Nine Four Records'un çok daha geniş imkanlarına sahip olacak.

SPARK ADIYLA SAHNELERE ÇIKIYOR

Talisca daha önce Suudi Arabistan'dan Nine Four Records için bazı anlaşmalar imzalamıştı. Acun Ilıcalı ise sahibi olduğu TV kanallarında özellikle müzisyenlerin öne çıktığı yetenek yarışmalarıyla tanınıyor. Talisca'nın bazı fikirlerini paylaştığı, Ilıcalı'nın da beğendiği bu fikirler üzerinden ikilinin ortak prodüksüyon şirketinin fikirleri filizlendi.