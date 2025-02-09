Boluspor Teknik Direktörü Kahraman: 'Alınan Her Puana Değer Vermeliyiz'

Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü ile 1-1 berabere kalan Geosis Boluspor'un teknik direktörü Ufuk Kahraman, alınan her puanın çok değerli olduğunu söyledi.

Kahraman, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Keçiörengücü'nün koşu ve savunmayı en iyi yapan takımlar arasında olduğunu, buna göre hazırlanarak sahaya çıktıklarını kaydetti.

Maçın ilk 45 dakikasında hiç pozisyon üretemediklerine dikkati çeken Kahraman, "Alanları çok iyi kapattılar. Pas trafiğini oturtamadık. Ön alan baskısını ilk 45 dakikada yapamadık. Bu da rakibin ilk 45 dakikada üstün olmasına neden oldu." diye konuştu.

Kahraman, oyuncuları ikinci yarıda daha tempolu oynamaları yönünde uyardığını belirterek "Rakibin 10 kişi kalması avantaj sağladı. Rakip de buna rağmen birinci bölgeyi çok iyi savundu. Pas trafiğinin hızını artırmaya çalıştık. Kenardan getirdiğimiz koşularla golü bulduk." ifadelerini kullandı.

Kazanmaları gereken maçı beraberlikle bitirdiklerini dile getiren Kahraman, "Bu ligde alınan her puan çok değerli. Kaybettiğimiz iki puanı deplasman maçında telafi etmek istiyoruz." dedi.

Ankara Keçiörengücü cephesi

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Erkan Sözeri de Boluspor'un, koşan ve mücadele eden bir takım olduğunu söyledi.

İlk yarıda net pozisyonlarının olduğunu, böyle maçlarda bunların değerlendirilmesi gerektiğini anlatan Sözeri, ikinci yarıda 10 kişi kaldıktan sonra geriye çekildiklerini ifade etti.

Sözeri, skora değinerek, "Bir puana çok da sevinemiyoruz açıkçası. Oyuncularım da öyle. Galibiyeti kaçırmanın üzüntüsünü yaşıyorlar." dedi.

Ligde her maç önemli olduğunu vurgulayan Sözeri, "Kim play-off oynayacak, kim düşme sıkıntısı yaşayacak belli değil. Bunu çok net görebiliyoruz. Alınan her puanın kıymeti var. Yenilmeden gittik diyelim. Bardağın dolu tarafından bakalım." diye konuştu.