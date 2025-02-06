Cumhurbaşkanı Erdoğan: Son 2 yılda deprem bölgemize 2,6 trilyon lirayı aşan yatırım yaptık

Rakam verdi! İşte 2 yılda deprem bölgesi için harcanan para
Cumhurbaşkanı Erdoğan sahneye çağırdığı iş adamına sitem etti: Yardımını beğenmedim

Ünlü şirketin CEO'suna tüm Türkiye'nin önünde sitem etti
Trump'ın skandal Gazze planına İsrail'den bile itiraz var

Trump'ın skandal Gazze planına İsrail'den bile itiraz var
Deprem bölgesinde büyük panik! Bakan Kacır hızlıca alanı terk etti

Deprem bölgesinde büyük panik! Bakan Kacır hızla alanı terk etti

Boluspor Taraftarı ve Mert Günok'a Fair Play Ödülü

Boluspor Taraftarı ve Mert Günok'a Fair Play Ödülü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Futbol Federasyonu, Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Ödülleri'ni Boluspor taraftarları ve Beşiktaş kalecisi Mert Günok'a verdi. Ödüller, Bolu'daki yangın faciası sonrası gösterilen dayanışma ve saygı için layık görüldü.

Türkiye Futbol Federasyonu Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu, Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Ödülleri'ni Boluspor Taraftarı ve Beşiktaşlı futbolcu Mert Günok'un kazandığı açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu, Fair Play'in teşvik edilmesi, yaygınlaştırılması ve farkındalık oluşturulması amacıyla verdiği Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Ödülleri'nin kazananlarını duyurdu. TFF, Şubat ayı değerlendirme toplantısında oy birliğiyle Boluspor taraftarları ile Beşiktaş'ın milli kalecisi Mert Günok'u Fair Play Ödülü'ne layık gördü. Konuyla ilgili TFF'nin resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, "Bolu Kartalkaya'da yaşanan ve tüm Türkiye'yi kahreden yangın faciası sonrası Boluspor taraftarları, 25 Ocak 2025'te oynanan Trendyol 1. Lig 21. haftadaki Boluspor-Gençlerbirliği karşılaşması öncesinde, siyah pankartlara hayatını kaybeden vatandaşlarımızın adlarını yazmış ve anma töreni düzenlemişti. Beşiktaş'ın Athletic Bilbao'yu 4-1 yendiği 22 Ocak 2025'teki UEFA Avrupa Ligi maçı sonrası, Beşiktaş ve A Milli Takımımızın kalecisi Mert Günok, taraftarların tribüne çağrısına, "Bugün sevinmek yok, sadece alkış var" diyerek Bolu faciasında hayatını kaybeden vatandaşlarımızı saygıyla anmıştı" ifadelerine yer verildi.

TFF Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu, tarafından yapılan açıklamanın son bölümünde ise 6 Şubat depremlerinde ve Bolu Kartalkaya'daki yangın faciasında hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet ve yakınlarına başsağlığı diledi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

Gökyüzünden binlerce örümcek yağdı
img

Programa sarhoş çıkan kişi izleyiciyi isyan ettirdi
img

Jandarma bakana denk geldi, tanımayınca yaşananlar güldürdü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dr. Ekrem Teymur: SoftBank ve OpenAI anlaşması yapay zeka dünyasında dengeyi değiştirecek

"SoftBank ve OpenAI anlaşması yapay zekada dengeyi değiştirecek"
Türkiye'de bir bölgeyi işaret eden sözde deprem kahini, tarih bile verdi

Sözde deprem kahininin Türkiye'de işaret ettiği bölge
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sahneye çağırdığı depremzedenin mesleğini duyunca kayıtsız kalamadı

Sahneye gelen depremzedenin mesleğini duyunca kayıtsız kalamadı
Brezilya'da örümcek yağmuru! Binlercesi gökyüzünü sardı

Gökyüzünden binlerce örümcek yağdı
8 dükkanı, 8 de evi vardı! Bir gecede hepsini kaybetti

8 dükkanı, 8 de evi vardı! Bir gecede hepsini kaybetti
Müge Anlı'nın programına sarhoş çıkan kişi izleyiciyi isyan ettirdi

Programa sarhoş çıkan kişi izleyiciyi isyan ettirdi

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.