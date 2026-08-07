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Boluspor Sezon Açılışında Manisa FK'ya 2-1 Mağlup Oldu

Boluspor Sezon Açılışında Manisa FK'ya 2-1 Mağlup Oldu
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1. Lig'de yeni sezonun açılış maçında Boluspor, sahasında konuk ettiği Manisa Futbol Kulübü'ne 2-1 yenildi. Boluspor'un golünü 7. dakikada Furkan atarken, Manisa FK'nın gollerini 35. dakikada penaltıdan Anziani ve 45+4. dakikada Lindseth kaydetti. Karşılaşmanın ikinci yarısında Manisa FK'nın bir golü ofsayt nedeniyle iptal edildi. Boluspor'da 66. dakikada sakatlanan Erdem hastaneye kaldırıldı.

STAT: Atatürk

HAKEMLER: Alpaslan Şen, Emre Doğu, Onur Gülter

BOLUSPOR: Tafas, Arguello, Elvin (Dk. 58 Ali), Gökhan, Abdulsamet, Can Arda, Bertu (Dk. 83 Bartu), Tolunay, Furkan (Dk. 58 Erdem) (Dk. 66 Burak), Alptekin Çaylı(Dk. 83 Cuesta), Gonzalez

MANİSA FUTBOL KULÜBÜ: Vedat, Kadir, Herelle, Atakan, Ada, Toure, Anziani, Lindseth (Dk. 80 Benrahou), Yusuf (Dk. 75 Osman), Vargas, Sylla (Dk. 90 Lemina)

GOLLER: Dk. 7 Furkan ( Boluspor ), Dk. 35 Anziani (Penaltı), Dk. 45+4 Lindseth ( Manisa Futbol Kulübü)

SARI KARTLAR: Arguello, Abdulsamet ( Boluspor )

1'inci Lig'de yeni sezonun açılış maçında Boluspor, sahasında Manisa Manisa FK'ya 2-1 mağlup oldu.

7'nci dakikada Rivas'ın orta sahadan verdiği pasla topla buluşan Furkan, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ağlara gönderdi: 1-0.

35'inci dakikada Ada'ya ceza sahası içinde yapılan faulün ardından hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Anziani, penaltıyı gole çevirerek skora denge getirdi: 1-1.

45+4'üncü dakikada Sylla'nın kale önünde topla buluşturduğu Lindseth'in şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-2.

Karşılaşmanın ilk yarısı Manisa FK'nın 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

58'inci dakikada Sylla'nın ceza sahası dışından başlayıp kaleciyi de geçerek attığı gol, ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı.

Aynı dakikada oyuna giren Erdem, karşılaşmanın 66'ncı dakikasında sakatlandı. Tedavisi için sahaya ambulans çağrılan oyuncu hastaneye kaldırıldı. Karşılaşma, Manisa FK'nın 2-1'lik galibiyetiyle sona erdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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