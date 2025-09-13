Haberler

Boluspor, Manisa FK'yi 2-0 Mağlup Etti

Boluspor, Manisa FK'yi 2-0 Mağlup Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

1'inci Lig'in 5'inci hafta mücadelesinde Boluspor, kendi sahasında Manisa FK'yı 2-0 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Goller Mario Balburdia ve Florent Hasani'den geldi.

Zübeyde ÖZMEN/BOLU,

STAT: Atatürk Stadyumu

HAKEMLER: Burak Pakkan, Arif Dilemeç, Murathan Çomoğlu, Murat Kasap

BOLUSPOR: Orkun Özdemir, Devran Şenyurt, Işık Kaan Arslan, Loic Robert Kouagba (Dk. 89 Mustafa Alptekin Çaylı), Rahman Buğra Çağıran (Dk. 58 Onur Öztonga), Lucas Pedro Alves de Lima, Barış Alıcı (Dk. 53 Arda Usluoğlu), Mario Balburdia, Doğan Can Davas (Dk. 58 Martin Boakye), İbrahim Akanbi Rasheed (Dk. 89 Abdurrahman Üresin), Florent Hasani

MANİSA FK: Vedat Karakuş, Ayberk Karapo, Bartu Göçmen, Ada İbik (Dk. 65 Christophe Herella),Yusuf Talum, Janathan Lindseth, Birama Toure (Dk. 79 Yunus Emre Yüce), Muhammed Enes Kiprit (Dk. 65 Kadir Kaan Yurdakul), Omobolaji Habeeb Adeknye (Dk.73 Osman Kahraman), Mamadou Cissokho, Lois Pablo Diony (Dk. 46 Burak Sülayman)

GOLLER: Dk. 32 Mario Balburdia, Dk. 85 Florent Hasani ( Boluspor )

SARI KARTLAR: Dk. 3 Yusuf Talum ( Manisa FK), Dk. 21 Lucas Pedro Alves de Lima ( Boluspor ), Dk. 41 Bartu Göçmen ( Manisa FK),

1'inci Lig'in 5'inci hafta mücadelesinde Boluspor, kendi sahasında ağırladığı Manisa FK'yı 2-0 mağlup etti.

32'nci dakikada hızlı gelişen Boluspor atağında Hasani sol çaprazda Mario Balburdia'ya pas verdi. Mario Balburdia'nın vuruşuyla topu ağlarla buluştu: 1-0.

85'inci dakikada kontraatakta topla buluşan Hasani kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ağlara gönderdi: 2-0.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
İmamoğlu'nun duruşma salonundaki görüntülerine ilişkin soruşturma

Bu görüntüler için harekete geçildi
Özgür Özel 'bomba' diyerek duyurdu: Yeni bir ses kaydı var

Özgür Özel "bomba" diyerek duyurdu: Yeni bir ses kaydı var
Yasak aşkıyla basılan başkomiserin eşinden şok sözler! Kapıyı açınca kıyamet kopmuş

Yasak aşkıyla basılan başkomiserin eşinden şok sözler
Kaçak et skandalında yeni gelişme: Kamu kurumlarına da satmışlar

Skandalı başka bir boyuta taşıyan itiraf: Kamu kurumlarına da sattık
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Chelsea'nin golcüsü Fofana, yeniden Süper Lig'de

Chelsea'nin yıldız golcüsü resmen Süper Lig'de
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.