Boluspor - Esenler Erokspor Maçında Dikkat Çeken Açıklamalar

Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında oynanan Boluspor Esenler Erokspor maçının ardından teknik direktörler açıklamalarda bulundu.

Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Bolu Atatürk Stadyumu'nda Boluspor ile Esenler Erokspor karşı karşıya geldi. Karşılaşmada 10 kişi kalan Erokspor, rakibini 3-1'lik skorla mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında iki takımın teknik direktörleri karşılaşmayı değerlendirdi.

"Merkezi iyi kapatıp rakibin istediği alanları vermedik"

Hızlı hücumlarla galibiyeti getiren golleri bulduklarını söyleyen Esenler Erokspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, "Ligin sonuna yaklaştığımızda geriye dönüp hatırlayacağımız en önemli galibiyetlerden bir tanesini bugün aldık. Geriye düştüğümüz bir maçta hakikaten oyuncularımız büyük bir karakter ortaya koydu. Neredeyse 55 dakika 10 kişi kaldığımız maçta Boluspor gibi iyi bir takıma karşı deplasmanda kazanmak çok çok önemli. Ben oyuncularımın hepsini ayrı ayrı kutluyorum. İkinci yarı 10 kişi kaldığımız için 1-1'lik skoru korumaya çalıştık. Bulduğumuz kontralarla gol aradık. Merkezi iyi kapatıp rakibin istediği alanları vermedik. Kenardan geliştirdiğimiz hızlı hücumlarla 2. ve 3. golü bulduk. Bu da bizim maçı kazanmamıza yol açtı. Çok mutluyum" dedi.

"Kesinlikle mazeret üretemeyeceğimiz bir maç"

İyi başladıkları maçta devamını getiremediklerini ifade eden Boluspor Teknik Direktörü Mustafa Er ise, "Kötü mağlubiyet. Rakip 11 kişiyken daha iyi oynadığımızı söyleyebilirim. Rakip yaklaşık 50 dakika 10 kişi oynadı. Maalesef o süreçte 2-0 aleyhimize işledi. İkinci yarı oyuna bir türlü giremedik. Çok daha üretken ve baskılı olmamız gerekiyordu. Kesinlikle mazeret üretemeyeceğimiz bir maç. 9 haftanın en olumsuz maçı diyebilirim. Maça iyi başladık, golü de bulduk. Oyunun kontrolü de bizdeydi. Giren oyunculardan da katkı alamadık. Camiamızdan özür diliyoruz" ifadelerini kullandı. - BOLU