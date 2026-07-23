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Boluspor'da teknik direktör Daniel Farrar oldu

Boluspor'da teknik direktör Daniel Farrar oldu
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1'inci Lig ekibi Boluspor, yeni sezon öncesi teknik direktörlük görevi için ABD'li Daniel Farrar ile anlaştı. 40 yaşındaki teknik adam, kariyerinin önemli bölümünü Güney Amerika'da geçirdi ve Paraguay, Venezuela ve Bolivya'da çeşitli kulüplerde görev yaptı.

1'inci Lig ekibi Boluspor'da, teknik direktörlük görevine ABD vatandaşı Daniel Farrar getirildi.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, yeni sezon öncesi teknik direktör olarak Daniel Farrar ile anlaşmaya varıldığı duyuruldu. ABD'nin Los Angeles kentinde doğan 40 yaşındaki teknik adam, teknik direktörlük kariyerinin önemli bölümünü Güney Amerika'da geçirdi. Paraguay, Venezuela ve Bolivya'da çeşitli kulüplerde görev yapan Farrar, 2018 yılında Paraguay ekibi River Plate'i şampiyon yaparak üst lige çıkardı. 2019 yılında ise 12 de Octubre ile ligi ikinci sırada tamamlayan Farrar, takımıyla bir kez daha üst lige yükselme başarısı gösterdi.

Kariyerinde River Plate, Sol de America ve Bolivya temsilcisi Club Aurora'nın başında 3 farklı CONMEBOL Copa Sudamericana organizasyonunda görev alan Daniel Farrar, son olarak Club Aurora'yı çalıştırdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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