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Boluspor, Çorum FK'yı 2-0 Mağlup Etti

Boluspor, Çorum FK'yı 2-0 Mağlup Etti
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Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Boluspor, sahasında Çorum FK ile karşı karşıya geldi. İlk yarıda Daniel Avramovski'nin kafa golü ile öne geçen Boluspor, Hüsamettin Yener'in ikinci golüyle galibiyeti garantiledi. Çorum FK'da Zargo Toure, kırmızı kart görerek takımını eksik bıraktı.

Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Boluspor, sahasında karşılaştığı Çorum FK'yı 2-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

20. dakikada kullanılan kornerde arka direkte bulunan Daniel Avramovski'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

48. dakikada tek toplarla atak geliştiren Çorum FK atağında Kasongo kaleciyle karşı karşıya kaldı. Kasongo'nun şutunda kaleci Çağlar meşin yuvarlağı kornere çeldi.

55. dakikada topu uzaklaştırmak isteyen defans oyuncusuna Çorum FK'nın baskısı sonucu top kaleye yöneldi, kaleci Çağlar topu çeldi. Pozisyonun devamında hakem el şüphesiyle penaltı kararı verdi. VAR'da pozisyonu izleyen hakem Mustafa Kürşad Filiz, penaltı kararını iptal ederek, endirekt serbest vuruşla oyunu devam ettirdi.

76. dakikada kaleci hatasını değerlendiren Hüsamettin Yener, boş kaleye topu göndererek fileleri havalandırdı. 2-0

90. dakikada penaltı kazanan Boluspor'da topun başına geçen Oğuz Kaan Güçtekin'in şutunu kaleci kurtardı.

Hakemler: Mustafa Kürşad Filiz, Şenol Bektaş, Azad İlhan

Boluspor: Çağlar Şahin Akbaba, Onur Ulaş, Hakan Bilgiç (Ali Ülgen dk. 90+10), Fethi Özer, Oğuz Kağan Güçtekin, Berk Yıldız (Babacar dk. 90+10), Jefferson (Estrela dk. 82) Daniel Avramovski, Enes Alıç, Paul Mukairu (Eren Aydın dk.82), Hüsamettin Yener (Anıl Koç dk.89)

Yedekler: Kubilay Anteplioğlu, Ali Ülgen, Naby Oulare, Işık Kaan Arslan, İshak Karaoğul, Vüsal Isgandarli

Teknik Direktör: Ufuk Kahraman

Çorum FK: Hasan Hüseyin Akınay, Loick Landre, Mehmet Dingil (Kerem Kalafat dk. 46), Erkan Kaş (Atila Turan dk. 46) Ferhat Yazgan, Mehdi Boudjemaa (Atakan Akkaynak dk. 80) Durel Avounou (Kadir Seven dk. 71), Kabongo Kasongo, Geraldo, Burak Süleyman (Eren Karadağ dk. 76)

Yedekler: Mahmut Eren Güler, Kadir Seven, Suat Kaya, Tunahan Ergül, Thomas Verheijdt, Hasanege Akdoğan

Teknik Direktör: Serkan Özbalta

Goller: Daniel Avramovski (dk. 20) Hüsamettin Yener (dk. 76)(Boluspor)

Kırmızı kart: Zargo Toure (dk. 70) (Çorum FK)

Sarı kartlar: Paul Mukairu, Fethi Özer (Boluspor), Mehdi Boudjemaa, Loick Landre (Çorum FK) - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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