Boluspor, Bodrum FK maçının hazırlıklarına başladı
Trendyol 1.Lig'in 27. haftasında Boluspor, deplasmanda oynayacağı Bodrum FK maçının hazırlıklarına 2 günlük iznin ardından Karaçayır'da bulunan tesislerinde yaptığı çalışmayla başladı.
Trendyol 1.Lig'in 27. haftasında Boluspor, deplasmanda oynayacağı Bodrum FK maçının hazırlıklarına 2 günlük iznin ardından Karaçayır'da bulunan tesislerinde yaptığı çalışmayla başladı.
Trendyol 1.Lig'in 27. haftasında Boluspor, 17 Mart Pazar günü 13.30'da Bodrum FK'ye konuk olacak. Bolu ekibi 2 günlük iznin ardından maçın hazırlıklarına Karaçayır Mahallesi'nde bulunan tesislerinde yaptığı çalışmayla başladı. Teknik direktör Yalçın Koşukavak yönetiminde düz koşu yapan futbolcular, teknik ve taktik ağırlıklı çalışmayla antrenmanı tamamladı. Kırmızı beyazlılar, Bodrum FK maçının hazırlıklarını hafta boyunca yapacağı çalışmalarla sürdürecek.
Ligde 42 puanla 7. sırada bulunan Boluspor, play-off mücadelesini sürdürmek istiyor. - BOLU