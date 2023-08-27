Boluspor, ASTOR Enerji Şanlıurfaspor ile 1-1 berabere kaldı

Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Boluspor, konuk ettiği ASTOR Enerji Şanlıurfaspor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın 61. dakikasında ASTOR Enerji Şanlıurfaspor'un kazandığı penaltıyı Joaquin Ardaiz kullandı. Boluspor'un kalecisi Çağlar Şahin Akbaba, penaltıyı kurtardı.