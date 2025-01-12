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Boluspor, Adanaspor'u 3-1 Mağlup Etti

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Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında Boluspor, sahasında Adanaspor'u 3-1 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Boluspor Teknik Direktörü Arif Ufuk Kahraman, bu zaferin dönüm noktası olduğunu belirtti. Adanaspor Teknik Direktörü Yusuf Şimşek ise Boluspor'un daha iyi bir performans sergilediğini kabul etti.

Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında oynanan Boluspor-Adanaspor maçının ardından teknik direktörler mücadeleyi değerlendirdi.

Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında haftasında Boluspor sahasında Adanaspor'u 3-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Boluspor Teknik Direktörü Arif Ufuk Kahraman, kazandıkları maçın önemli bir dönüm noktası olduğunu ederek, "Ligin ilk yarışının son maçı gibi gözüküyor. Ara yok tabii ki ama Adana maçıyla bitiriyoruz ilk yarıyı. Aldığımız üç puan bizi mavi bandın içine attı. Şu dakika itibarıyla 28 puanla önemli maçtı. Virajdı bizim için. Çünkü ikinci yarının ilk maçı Iğdır deplasmanıyla başlayacağız ve arka arkaya zor maçlar var. Bunun için, bir dönüm noktasıydı" dedi.

"Boluspor anmasını en üst seviyeye çıkarmak çalışacağız"

Rakibin geçiş oyunu oynamak istediğini ve planlarını buna göre şekillendirdiklerini söyleyen Kahraman, "Adana takımı son dönemlerde çıkış içerisindeydi. Bunun farkındaydık. Önde özellikle süratli oyuncularıyla geçiş oyunu oynayacağını biliyorduk. Biz de tam tersi buna topa sahip olup rakibin dengesini bozup dış koridorları kullanmaya çalışacaktık. Rakibin baskı anındaki bireysel hatalarını değerlendirmeye çalışacaktık. Hatta oyunun ikinci yarısı yanlış hatırlamıyorsam Paul'un üç tane, Hüsamettin ve Anıl'ın var. Belki rakip 12 kişi kaldıktan sonra daha skoru attırabilirdik. Ama bugün için kazanmak önemliydi. Üç puanı aldık. Oyuncularımı kutluyorum. Takımlar bir şekilde form yakalar, bir galibiyet serisi olur, daha sonra düşüşler olur. Biz de bu dalgalanma içerisindeydik. Artık şu anda tekrar çıkışımız başladı. Bundan sonra ikinci yarının ilk maçıyla beraber en iyi şekilde Boluspor armasını en üst seviyeye çıkarmak çalışacağız" ifadelerini kullandı.

"İlk defa bu kadar mücadele etmediğimiz bir maç oldu"

Adanaspor Teknik Direktörü Yusuf Şimşek ise, Boluspor'un daha iyi bir oyun sergilediğini belirterek, "İlk yarısı bence 0-0 bitecek bir maç. Son 5-6 dakikada yediğimiz iki tane gol mağlup duruma getirdi. İkinci yarı 10 kişi kaldıktan sonra zaten tamamen oyunun kontrolü rakibe geçti. Bu 8 maçımız ilk defa bu kadar mücadele etmediğimiz bir maç oldu. Gerçekten üzgünüm, üzüntülüyüz ama yapacak da bir şey yok. Bu maç geride kaldı. Artık bizim için lig yeni başlıyor. Önümüzde 18 tane maç var. İnşallah bu maçlarda alabildiğimiz kadar puan alıp bir an önce yukarı tırmanmak istiyoruz. Dediğim gibi Boluspor'u tebrik ediyorum. Özellikle 10 kişi kaldıktan sonra iyi oynadılar. Çok da söylenecek bir şey yok açıkçası" diye konuştu. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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