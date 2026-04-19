Boluspor-Adana Demirspor: 6-0

1. Lig'in 36'ncı haftasında Boluspor, kendi sahasında Adana Demirspor'u 6-0 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Maçta Lima, Barış Alıcı, Ömürcan Artan, Arda Usluoğlu, ve Doğan Can Davas golleriyle takımına katkı sağladı.

STAT: Atatürk

HAKEMLER: Yusuf Ziya Gündüz, Mahmut Gülle, Salih Burak Demirel,

BOLUSPOR: Türker Dırdıroğlu, Ömürcan Artan, Lima, Barış Alıcı, Liço (Dk. 46 Balbudia), Arda Usluoğlu (Dk. 87 Deniz Yıldız), Doğan Can Davas, Mustafa Alptekin Çaylı (Dk. 62 Abdulsamet Kırım), Kaan Arslan (Dk. 71 Onur Öztonga), Kouagba (Dk. 46 Mert Çetin), Harun Alpsoy

ADANA DEMİRSPOR: Ata Gül, Enes Demirtaş (Dk. 81 Yiğit Can Okat), Mert Menemencioğlu (Dk. 81 Demir Yavuz), Ahmet Bolat, Gökdeniz Tunç, Yusuf Buğra Demirkıran, Ali Fidan, Osman Kaynak (Dk. 81 Aslan Atay), Ahmet Yılmaz (Dk. 31 Diyar Zengin), Muhammed Ergen (Dk. 62 Aykut Sarıkaya), Toprak Bayar

GOLLER: Dk. 20 Lima, Dk. 24 Barış Alıcı, DK. 53 Ömürcan Artan, Dk. 58 Arda Usluoğlu, Dk. 68 Doğan Can Davas, Dk. 82 Barış Alıcı ( Boluspor ),

SARI KARTLAR: Mert Menemencioğlu, Yusuf Buğra Demirkıran ( Adana Demirspor),

1'inci Lig'in 36'ncı haftasında Boluspor, kendi sahasında karşılaştığı Adana Demirspor'u 6-0 mağlup etti.

20'inci dakikada Lima kendi sürdüğü topla ceza sahasına gelerek topu ağlara gönderdi: 1-0.

24'üncü dakikada Adana Demirsporun genç oyuncularının ters kafa vuruşuyla topu önünde bulan Barış Alıcı takımının ikinci golünü attı: 2-0.

53'üncü dakikada Ömürcan Artan'ın ceza alanı dışındaki sert şutu ağlara gitti: 3-0.

58'inci dakikada sol kanattan ceza alanına giren Barış Alıcı'nın verdiği pasla topla buluşan Arda topu ağlara gönderdi: 4-0.

68'inci dakikada Arda'nın ceza alanındaki pasında Doğan Can Davas, takımının beşinci golünü kaydetti: 5-0.

82'nci dakikada Boluspor'da topla buluşan Barış Alıcı kendisinin 2'nci golünü attı: 6-0.

Karşılaşma Boluspor'un 6-0 galibiyetiyle sona erdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Süper Lig'e yükselen ilk takım Erzurumspor

Süper Lig'e yükselen ilk takım belli oldu
Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur görevden alındı

9 kişinin öldüğü katliamın ardından o isim görevden alındı
İran’dan Trump'a rest: Abluka sürerse müzakere yok

Trump ‘müzakere’ dedi, İran’dan rest geldi: Devam ettiği sürece...
Trump cephesinde panik anları! Gece yarısı gelen haber dengeleri değiştirdi

Trump'ın panik anları! Gece yarısı gelen haber dengeleri değiştirdi
Ülke felaketi yaşıyor! Suyun üstündeki kasaba küle döndü

Ülke cehennemi yaşıyor! Suyun üstündeki kasaba küle döndü
Rojin Kabaiş'in babasından Doku ailesine destek! 'Şüpheleniyorum' deyip tek kişiyi işaret etti

Nizamettin Kabaiş "şüpheleniyorum" deyip tek kişiyi işaret etti
Kasımpaşa'dan ligde kalma yolunda önemli 3 puan

Emre Belözoğlu'ndan mutlusu yok
Trump cephesinde panik anları! Gece yarısı gelen haber dengeleri değiştirdi

Trump'ın panik anları! Gece yarısı gelen haber dengeleri değiştirdi
Bir şehrin hayali gerçek oldu! Bursaspor, 1. Lig'e yükseldi

1437 gün sonra yeniden 1. Lig'deler!
44 yaşına basan Kadir Doğulu: Savaşmayın sevişin, biz sevişmeye başladık

44 yaşına basan oyuncu: Savaşmayın sevişin, biz sevişmeye başladık