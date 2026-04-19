Futbol: Trendyol 1. Lig
Trendyol 1. Lig'in 36. haftasında Boluspor, sahasında Adana Demirspor'u 6-0 gibi farklı bir skorla yenerek önemli bir galibiyet aldı. Maçta Lima, Barış Alıcı ve Doğancan Davas gibi oyuncuların golleriyle üstünlük sağlandı.

Stat: Atatürk

Hakemler: Yusuf Ziya Gündüz, Mahmut Gülle, Salih Burak Demirel

Boluspor : Türker Dırdıroğlu, Ömürcan Artan, Lima, Barış Alıcı, Liço (Dk. 46 Balbudia), Arda Usluoğlu (Dk. 87 Deniz Yıldız), Doğancan Davas, Mustafa Alptekin Çaylı (Dk. 62 Abdulsamet Kırım), Kaan Arslan (Dk. 71 Onur Öztonga), Kouagba (Dk. 46 Mert Çetin), Harun Alpsoy

Adana Demirspor: Ata Gül, Enes Demirtaş (Dk. 81 Yiğit Can Okat), Mert Menemencioğlu (Dk. 81 Demir Yavuz), Ahmet Bolat, Gökdeniz Tunç, Yusuf Buğra Demirkıran, Ali Fidan, Osman Kaynak (Dk. 81 Aslan Atay), Ahmet Yılmaz (Dk. 31 Diyar Zengin), Muhammed Ergen (Dk. 62 Aykut Sarıkaya), Toprak Bayar

Goller: Dk. 20 Lima, Dk. 24 ve Dk. 82 Barış Alıcı, Dk. 53 Ömürcan Artan, Dk. 58 Arda Usluoğlu, Dk. 69 Doğancan Davas ( Boluspor )

Sarı kartlar: Dk. 44 Mert Menemencioğlu, Dk. 84 Yusuf Buğra Demirkıran ( Adana Demirspor)

Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz
Süper Lig'e yükselen ilk takım Erzurumspor

Süper Lig'e yükselen ilk takım belli oldu
ABD heyeti Pakistan'a hareket etti, Trump'tan ateşkes resti geldi

"Heyet yola çıktı" diyen Trump'tan İran'a ateşkes resti


Kasımpaşa'dan ligde kalma yolunda önemli 3 puan

Emre Belözoğlu'ndan mutlusu yok
Tutuklanan eski valinin oğlu Mustafa Türkay Sonel'in çelişkilerle dolu ifadesi ortaya çıktı

Eski valinin oğlunu ifadesi kurtarmadı! "Hatırlamıyorum" dedi ama...
Eski Tunceli valisi Tuncay Sonel'in gözaltı süresi uzatıldı

Gözaltındaki eski vali ile ilgili yeni gelişme
Canlı anlatım: Maçta heyecan çok yüksek

Golün gelmesi an meselesi! Neler oluyor neler
Kasımpaşa'dan ligde kalma yolunda önemli 3 puan

Emre Belözoğlu'ndan mutlusu yok
Taciz anı kamerada! Kitabın üzerine gizlediği telefonla kayda aldı

İnfial yaratan olay kamerada
İstanbul ve Adana'da dev operasyon! 1107 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Yüzlercesini yan yana dizdiler