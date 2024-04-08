Bolu Valiliği, Sinan Cankurt'a tebrik mesajı yayımladı

Bolu Valiliği, Trampolin Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Sinan Cankurt için tebrik mesajı yayımladı.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Cankurt'un, Portekiz'in Guimaraes kentinde 3-7 Nisan'da düzenlenen şampiyonada Türk spor tarihinde gençlerde ilk kez altın madalya aldığı anımsatılarak, "Sporcumuzu tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Genç erkeklerde 53.740 puanla altın madalya kazanan Cankurt, gençlerde Avrupa şampiyonluğu yaşayan ilk milli sporcu olarak tarihe geçti.