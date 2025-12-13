İtalya'da İsrail takımı Hapoel Tel Aviv protesto edildi

İtalya'nın Bologna kentinde, Basketbol Avrupa Ligi'nin (Euroleague) 15'inci haftasındaki Virtus Bologna- Hapoel Tel Aviv müsabakası öncesinde konuk İsrail takımı protesto edildi.

Maç öncesinde San Donato çevresindeki Parker Lennon bahçesinden ellerinde Filistin bayraklarıyla yürüyüşe geçen göstericiler, Virtus Bologna- Hapoel Tel Aviv maçının oynanmasına ve genel olarak İsrail takımlarının uluslararası spor müsabakalarında mücadele etmesine tepki gösterdi.

Protestocular sık sık havai fişek atıp meşaleler yakarken, "Özgür Gazze", "Filistin'e özgürlük" şeklinde sloganlar attı.

Göstericiler, İsrail'in Filistinlilere yönelik soykırımını protesto etti.

Maçın oynanacağı salona giden yolların güvenlik güçlerince kapatıldığı protesto yürüyüşü 8 Ağustos Meydanı'nda olaysız şekilde sona erdi.

Bu arada, kentteki protestolara rağmen yoğun güvenlik önlemleri altında oynanan müsabakada Hapoel Tel Aviv ev sahibi Virtus Bologna'yı 79-74 yenerek ligde liderliğini sürdürdü.

Bologna kentinde 21 Kasım'da oynanan Virtus Bologna ile Maccabi Tel Aviv'in karşılaştığı bir başka Basketbol Avrupa Ligi müsabakası öncesinde, İsrail ekibine yönelik protesto gösterilerinde güvenlik güçleri ve göstericiler arasında olaylar çıkmıştı.