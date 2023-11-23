- Boksta Avrupa 2.'si olan milli sporcu Yalgettekin, Cizre'de çiçeklerle karşılandı

ŞIRNAK - Karadağ'ın Budva kentinde düzenlenen U-22 Avrupa Boks Şampiyonası'nda 48 kiloda gümüş madalya kazanan milli sporcu Nurselen Yalgettekin, memleketi Şırnak'ın Cizre ilçesinde çiçeklerle karşılandı.

Karadağ'ın Budva kentinde 10-20 Kasım 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilen şampiyonanın ardından Cizre'ye dönen Nurselen Yalgettekin, Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanında boks antrenörü Rıdvan Budak, ailesi ve arkadaşları tarafından alkışlar eşliğinde çiçeklerle karşılandı.

Boksa başlarken ilk hedefinin Türkiye Şampiyonası'na katılabilmek, ikinci hedefinin milli takıma çağırılmak, sonrasında ise uluslararası turnuvalarda mücadele ederek madalya kazanmak olduğunu ifade eden Yalgettekin, en büyük hedefinin de dünya şampiyonu ve Olimpiyat şampiyonu olmak olduğunu söyledi. Hedeflerine ulaşmak için önüne çıkan engelleri tek tek aşmaya başladığını belirten Yalgettekin, "Belirlediğim hedeflerim için her gün gece gündüz çalışıyorum ve her geçen gün daha da ilerliyorum. Bu Avrupa Şampiyonası'nda da ikincilikle ayrıldım. Bu sene hakem hatası yüzünden kaybettiğim Avrupa Şampiyonluğunu gelecek sene için de kazanmaya söz veriyorum. Bu anlamdan elde ettiğim bu başarımda emekleri olan hocam Rıdvan Budak başta olmak üzere milli takım hocalarıma ve desteklerini benden esirgemeyen aileme çok teşekkür ediyorum" dedi.

Kazanılan bu başarıdan sonra ailesi tarafından karşılandığı için çok mutlu olduğunu dile getiren Yalgettekin, "Verdiğiniz emeklerin karşılığını almak ve sonrasın da sevenleriniz tarafından gurur duyulmak çok güzel bir şey. Havalimanı çıkış kapısında hocamın ve ailemin beni çiçeklerle karşılaması bana hem moral hem de büyük bir güç verdi" diye konuştu.

Nurselen'in bir kez daha kendilerini gururlandırmayı başardığını aktaran Boks Antrenörü Rıdvan Budak ise, "Karadağ'ın Budva kentinde düzenlenen U-22 Avrupa Boks Şampiyonası'nı 48 kiloda ikincilikle tamamlayıp gümüş madalya kazandı. Şampiyon olmasını istiyorduk ama yine bizim gözümüzde ve gönlümüzde Avrupa Şampiyonudur. Çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz ve önümüze bakacağız. Gelecek sene Avrupa Şampiyonası ve Dünya Şampiyonası var. Bu turnuvalarda da hedefimiz şampiyonluktur" ifadelerini kullandı.