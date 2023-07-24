Bodrumspor'da Başkanlık Değişimi

Bodrumspor'da başkanlık görevi Fikret Öztürk'e devredildi. Öztürk, eski başkan Rıza Karakaya'ya plaket takdim etti. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras da toplantıya katıldı.

1'inci Lig'de mücadele eden Bodrumspor'da bayrak değişimi yaşandı. Mevcut başkan Rıza Karakaya yerini Fikret Öztürk'e bıraktı. Başkan Öztürk emekleri ve hizmetlerinden dolayı Bodrum Belediyesi Bodrumspor Derneği Başkanı Rıza Karakaya'ya plaket takdim etti.

Ortakent Golf Kulübü'nde yapılan basın toplantısına Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrumspor Başkanı Fikret Öztürk, Bodrum Belediyesi Bodrumspor Derneği Başkanı Rıza Karakaya ve çok sayıda yönetim kurulu üyesi katıldı. Başkan Öztürk katkılarından ve hizmetlerinden dolayı Bodrum Belediyesi Bodrumspor Derneği Başkanı Rıza Karakaya plaket takdim etti.

Bodrumspor'un 2022 – 2023 sezonunu başarılı bir şekilde tamamladığını söyleyen Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Takımımız final oynayarak Süper Lig'in köşesinden döndü. Ancak mücadele sürekli. Seneye de aynı hedeflerle mücadelesini devam ettirecek. Bugün bu toplantıyı yapmamızdaki amaç takımımızın hedeflerini yönetim kurulu ve belediye başkanından dinlemek. Amaç kamuoyu ile şu anki süreci paylaşmak" ifadelerini kullandı.