Üye Girişi
Haberler

Bodrum Uluslararası Optimist Yarışları'nda Kortej Yürüyüşü Gerçekleştirildi

Güncelleme:

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen Bodrum Uluslararası Optimist Yarışları kapsamında kortej yürüyüşü yapıldı. 9 ülkeden 400'e yakın sporcu, bando eşliğinde yürüyerek Bodrum Belediye Meydanı'na kadar geldi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bu yıl 12'incisi düzenlenen Bodrum Uluslararası Optimist Yarışları (BIOR) kapsamında kortej yürüyüşü yapıldı.

Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) faaliyet programında yer alan ve Bodrum Belediyesi Bodrumspor Yelken Şubesi tarafından düzenlenen yarışlar öncesi kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.

İlçeye gelen 9 ülkeden 400'e yakın sporcu, bando eşliğinde Marina Çarşısı'ndan başlayıp Bodrum Belediye Meydanı'na kadar yürüdü.

Bodrum Belediye Başkan Vekili Emel Çakaloğlu, burada yaptığı konuşmada, organizasyonun 13-17 Mart'ta ilçede yapılacağını, tanıtıma katkı sağlayan çalışmaların her zaman destekçisi olduklarını söyledi.

Bodrumspor Başkanı Hadi Türk de organizasyona katkı sağlayanlara teşekkür ederek, her yıl daha da kaliteli bir organizasyon yapmaya çalıştıklarını ve yarışların büyüyerek devam ettiğini ifade etti.

Konuşmalarının ardından yelkenciler gökyüzüne onlarca balon bıraktı. Etkinlikte Bodrum Belediyesi Bodrumspor Wushu Takımı da gösteri sundu.

İçmeler Yelken Kulübü'nde düzenlenecek yarışlar, 17 Mart'ta ödül töreniyle sona erecek.

Kaynak: AA / Spor

Bodrum Muğla Etkinlik Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Kenan Şenkal kimdir? İYİ Parti Van Saray Belediye Başkan adayı Kenan Şenkal kimdir? Aslan Baylan kimdir? İYİ Parti Van Özalp Belediye Başkan adayı Aslan Baylan kimdir? Mustafa Bay kimdir? İYİ Parti Van Erciş Belediye Başkan adayı Mustafa Bay kimdir? Cevdet Yılmaz kimdir? İYİ Parti Van Çatak Belediye Başkan adayı Cevdet Yılmaz kimdir? Hikmet Kızıltaş kimdir? İYİ Parti Van Başkale Belediye Başkan adayı Hikmet Kızıltaş kimdir? İlhami Burta kimdir? İYİ Parti Van Bahçesaray Belediye Başkan adayı İlhami Burta kimdir? Selim Özgökçe kimdir? İYİ Parti Van Tuşba Belediye Başkan adayı Selim Özgökçe kimdir? Serkan Saygın kimdir? İYİ Parti Van İpekyolu Belediye Başkan adayı Serkan Saygın kimdir? Tevfik Polat kimdir? İYİ Parti Van Edremit Belediye Başkan adayı Tevfik Polat kimdir? Saadet Partisi Darıca adayı Selim Çetinkaya kimdir? 2024 Saadet Partisi Kocaeli Darıca belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Başiskele adayı Zafer Mutlu kimdir? 2024 Saadet Partisi Kocaeli Başiskele belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Yeşilhisar adayı Mehmet Suat Demirbaş kimdir? 2024 Saadet Partisi Kayseri Yeşilhisar belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Yahyalı adayı Nuh Tosun kimdir? 2024 Saadet Partisi Kayseri Yahyalı belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Tomarza adayı Selçuk Onat kimdir? 2024 Saadet Partisi Kayseri Tomarza belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Talas adayı Harun Halilullah Toprak kimdir? 2024 Saadet Partisi Kayseri Talas belediye başkan adayı kim oldu?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title