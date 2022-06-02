Bodrum sokakları yeşil-beyaz oldu, taraftar tarihi zaferi coşkuyla kutladı - Haberler

TFF 2'nci Lig Play-Off finalinde İzmir'de Teco Karacabey Belediyespor'u 3-0 yenerek tarihinde ilk kez adını 1'inci Lig'e yazdıran Bodrumspor, taraftarıyla buluştu. Üstü açık takım otobüsüyle kentte şampiyonluk turu atan Bodrumspor daha sonra kent meydanında taraftarlarla bir araya gelerek şampiyonluk seremonisi gerçekleştirdi. Kutlamalarda sahne alan Murat Dalkılıç Bodrumlulara unutulmaz bir gece yaşattı.

Bodrumspor, TFF 2'nci Lig Play-Off finalinde İzmir'de Teco Karacabey Belediyespor'u 3-0 yenerek tarihinde ilk kez 1'inci Ligde mücadele etmeye hak kazandı. Yeşil-beyazlı ekip taraftarıyla kupa ve şampiyonluk coşkusunu yaşamak için dün Gümbet Tesisleri'nde bir araya geldi. Üstü açık takım otobüsüyle kenti turlayan takıma taraftarlar, araçları ve motosikletleriyle eşlik etti. Yaklaşık 2 saat süren kortejde taraftarlar yeşil-beyaz meşale yakarak geceye renk kattı.

Coşkulu kutlama gece sanatçı Murat Dalkılıç konseriyle devam etti. Bodrumlular gecenin ilerleyen saatlerine kadar Dalkılıç'ın sevilen şarkılarına eşlik etti.