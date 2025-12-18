Bodrum Gündoğan hokey takımı birinci lige yükseldi

Bodrum Gündoğan Spor Kulübü Yatağan'da düzenlenen Türkiye Kadınlar Hokey 2. Ligi müsabakalarında başarılı olarak şampiyonluk kupasını kaldırdı. Yaş ortalaması 14 olan genç yetenekler, tüm rakiplerini yenerek 1. Lig'e yükselme başarısı gösterdi.

Yatağan Spor Salonu'nun ev sahipliği yaptığı Türkiye Kadınlar Hokey 2. Ligi müsabakaları, nefes kesen mücadelelere sahne oldu. Turnuvaya damgasını vuran ekip, Menteşe ilçesindeki sporculardan kurulu olan Bodrum Gündoğan Spor Kulübü oldu.

Turnuva boyunca oynadığı tüm maçları kazanan Bodrum ekibi, özellikle ilk turlarda elde ettiği farklı galibiyetlerle dikkatleri üzerine çekti. Final maçında Suruç temsilcisini çekişmeli bir mücadelenin ardından mağlup eden Bodrum Gündoğan Spor Kulübü, bu sonuçla adını Türkiye Kadınlar Hokey 1. Ligi'ne yazdırmayı başardı.

Maç sonu açıklamalarda bulunan baş antrenör Serkan Şen, başarının tesadüf olmadığını vurguladı. Şen, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Henüz 14 yaş ortalamasına sahip, çok genç ve dinamik bir sporcu grubuyla bu ligde mücadele ediyoruz. Çocuklarımızın azmi ve disiplini bizi bu haklı gurura ulaştırdı. Şu an takımımız Menteşe ağırlıklı sporculardan oluşsa da, en kısa sürede Bodrum Gündoğan bölgesinde de kendi sporcu grubumuzu oluşturup çalışmalara başlayacağız. Amacımız bu başarıyı sürdürülebilir kılmak" ifadesi kullandı. - MUĞLA