Haberler

Bodrum Gündoğan hokey takımı birinci lige yükseldi

Bodrum Gündoğan hokey takımı birinci lige yükseldi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bodrum Gündoğan Spor Kulübü, Yatağan'da düzenlenen Türkiye Kadınlar Hokey 2. Ligi müsabakalarını kazanarak şampiyonluk kupasını kaldırdı. Genç sporcular, tüm rakiplerini yenerek 1. Lig'e yükselmeyi başardı.

Bodrum Gündoğan Spor Kulübü Yatağan'da düzenlenen Türkiye Kadınlar Hokey 2. Ligi müsabakalarında başarılı olarak şampiyonluk kupasını kaldırdı. Yaş ortalaması 14 olan genç yetenekler, tüm rakiplerini yenerek 1. Lig'e yükselme başarısı gösterdi.

Yatağan Spor Salonu'nun ev sahipliği yaptığı Türkiye Kadınlar Hokey 2. Ligi müsabakaları, nefes kesen mücadelelere sahne oldu. Turnuvaya damgasını vuran ekip, Menteşe ilçesindeki sporculardan kurulu olan Bodrum Gündoğan Spor Kulübü oldu.

Turnuva boyunca oynadığı tüm maçları kazanan Bodrum ekibi, özellikle ilk turlarda elde ettiği farklı galibiyetlerle dikkatleri üzerine çekti. Final maçında Suruç temsilcisini çekişmeli bir mücadelenin ardından mağlup eden Bodrum Gündoğan Spor Kulübü, bu sonuçla adını Türkiye Kadınlar Hokey 1. Ligi'ne yazdırmayı başardı.

Maç sonu açıklamalarda bulunan baş antrenör Serkan Şen, başarının tesadüf olmadığını vurguladı. Şen, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Henüz 14 yaş ortalamasına sahip, çok genç ve dinamik bir sporcu grubuyla bu ligde mücadele ediyoruz. Çocuklarımızın azmi ve disiplini bizi bu haklı gurura ulaştırdı. Şu an takımımız Menteşe ağırlıklı sporculardan oluşsa da, en kısa sürede Bodrum Gündoğan bölgesinde de kendi sporcu grubumuzu oluşturup çalışmalara başlayacağız. Amacımız bu başarıyı sürdürülebilir kılmak" ifadesi kullandı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
MSB'den vurularak düşürülen İHA'ya ilişkin açıklama: Uygun yerde kontrollü müdahaleyle düşürüldü

Düşürülen İHA, Ankara'ya kadar nasıl geldi? MSB'den yanıt var
Ünlülere uyuşturucu operasyonundan detaylar: Mümine Senna Yıldız'ın evinde aparat bulundu

Operasyondan yeni detaylar! Evinden aparat çıkan bir isim var
Bakan Fidan'dan SDG'ye sert uyarı: Mutabakata uyun, sabrımız tükeniyor

Türkiye'nin sabrı taşmak üzere! Bakan Fidan'dan çok sert uyarı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Araç direğe ok gibi saplandı! Genç avukat duruşma yolunda feci şekilde can verdi

Genç avukat duruşmaya giderken feci şekilde can verdi
'Dilber' aşka geldi! Sevgilisini işte böyle paylaştı

'Dilber' aşka geldi! Sevgilisini işte böyle paylaştı
Şaşkına çeviren görüntü Türkiye'den! 4 gündür sürüyor, görenler telefona sarıldı

Şaşkına çeviren görüntü Türkiye'den! Görenler telefona sarıldı
Selena'nın Nazlı'sı evleniyor! İşte müstakbel eşi...

Selena'nın Nazlı'sı evleniyor! İşte müstakbel eşi...
Araç direğe ok gibi saplandı! Genç avukat duruşma yolunda feci şekilde can verdi

Genç avukat duruşmaya giderken feci şekilde can verdi
Tuğyan Gülter'in cezaevi günleri! Sürekli Güllü şarkıları dinletiliyor

Tuğyan Gülter'in cezaevi günleri! "Son ses Güllü çalıyor"
Osimhen'in pantolunu olay oldu

Galatasaray'ın yıldızının giyim tarzı olay oldu
Otomobilin yayalara çarptığı faciada kahreden detaylar! Hakan vefat etti, köpeği kayıp

Şişli'deki faciada kahreden detaylar! Hakan vefat etti, köpeği kayıp
Fenerbahçe'den çok konuşulacak Talisca kararı! Tam 10 milyon euro

Fenerbahçe'den çok konuşulacak Talisca kararı
Süper Lig devinden Altay Bayındır bombası

Süper Lig devinden Altay bombası
Evlenme ve din değiştirme iddiaları! Meltem Miraloğlu'ndan açıklama geldi

Evlenip din mi değiştirdi? Meltem Miroğlu ilk kez açıkladı
Fenerbahçe Bakan Tunç ziyareti sonrası resmi siteden açıklama yayımladı

Formadaki tartışılan imza için Fenerbahçe'den açıklama
Özgür Özel'in mezar başındaki rakılı görüntüleri, TBMM'yi karıştırdı

Özgür Özel'in mezar başındaki skandal görüntüleri, Meclis'i karıştırdı
title