Bodrum FK, Zirve Yarışında Esenler Erokspor'la Karşılaşıyor

1'inci Lig'de 20 puanla liderlik koltuğunda oturan Bodrum Futbol Kulübü, milli aranın ardından yarın en kritik maçlarından birine çıkacak. Yeşil-beyazlılar, 19 puanla 2'nci sırada yer alan en yakın takipçisi Esenler Erokspor'a konuk olacak. Esenler Erokspor Stadı'nda Zorbay Küçük'ün yöneteceği müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Bodrum FK rakibini yendiği takdirde zirvede tek başına kalacak ve 4 puan fark atacak.

Bodrum FK teknik direktörü Burhan Eşer, çok zorlu bir maça çıkacaklarını söyledi. Milli arada en iyi şekilde çalıştıklarını ifade eden Eşer, "Bu maça kadar üst üste 3 galibiyet aldık. Gol yemeden kazandık. Esenler Erokspor iyi bir takım. Zirve yarışı açısından kritik bir dönemece giriyoruz. Bu maçı kazanacak gücümüz ve kalitemiz var. İstanbul'dan galip gelerek rahatlamak istiyoruz" diye konuştu.