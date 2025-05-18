Bodrum FK ve Trabzonspor 1-1 Berabere Kaldı

Bodrum FK ve Trabzonspor 1-1 Berabere Kaldı
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Süper Lig'in 36. haftasında Bodrum FK, Trabzonspor'u ağırladı ve maçı 1-1 berabere tamamladı. Bodrum FK, 12. dakikada Taylan ile öne geçti, Trabzonspor ise 76. dakikada Cham'ın penaltısıyla eşitliği sağladı. Bu sonuçla Bodrum FK kümede kalma mücadelesinde önemli bir yara aldı.

Fırat AKAY / BODRUM

STAT: Bodrum İlçe

HAKEMLER: Çağdaş Altay, Bilal Gölen, Murat Altanş

BODRUM FK: Sousa, - Üzeyir (Dk.85 Brazo), Herelle, Ajeti, Ali, Cenk (Dk.78 Ege), Taylan (Dk.88 Puşcaş), Ahmet( Dk.78 Musah Mohammed), Fredy, Bardhi, Gökdeniz( Dk.85 Celal)

TRABZONSPOR: Muhammet – Lundstram (Dk.67 Mendy), Nwakaeme, Muhammed Cham (Dk.85 Danilo Sikan), Ozan (Dk. 46 Folcerelli), Zubkov, Okay, Draguş (Dk.46 Cihan), Salih, Arif (Dk.67 Visca), Malheiro

GOLLER: Dk. 12 Taylan(Bodrum FK), Dk.76 (P) Cham ( Trabzonspor )

SARI KARTLAR: Zubkov, Cihan ( Trabzonspor )

SÜPER Lig'in 36'ncı hafta mücadelesinde Bodrum FK evinde Trabzonspor'u ağırladı. Kümede kalma mücadelesi veren Bodrum FK rakibi ile öne geçtiği maçta 1-1 berabere kalarak kümede kalma yolunda ağır yara aldı. Hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası'nı kaybeden Trabzonspor ise Avrupa umudunu tüketti.

12'nci dakikada Bodrum FK atağında ceza sahası içinde topla buluşan Taylan'ın vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.

26'ncı dakikada Trabzonspor atağında Ozan'ın vuruşunda kaleci Sousa gole izin vermedi.

İlk yarı 1-0 sona erdi.

73'üncü dakikada Trabzonspor atağında ceza sahasında Zubkov vuruş yaptığı sırada müdahale sonrası yerde kaldı hakem VAR'a gitti.

76'ncı dakikada VAR incelemesinin ardından hakem penaltı kararı verirken, Cham'ın penaltı vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-1.

90+6'ncı dakikada Bodrum FK atağında ceza sahası içinde Brazao yerde kaldı hakem VAR'a gitti.

90+8'inci dakikada VAR incelemesi sonrası hakem penaltıyı iptal etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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