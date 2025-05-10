Kongre tamam, fesih ne zaman? Cumhurbaşkanlığı kanadından ilk yorum geldi

Kongre tamam, fesih ne zaman? Cumhurbaşkanlığı kanadından ilk yorum
MİT'ten sahte baz istasyonu operasyonu! 7 kişi suçüstü yakalandı

Vatandaştan şikayet yağıyordu, MİT 7 kişiyi suçüstü yakaladı
Güney Asya'da savaş şiddetleniyor! Hindistan füzelerle vurdu, Pakistan misilleme başlattı

Hindistan'ın hamlesi sonrası Pakistan'dan füzeler peş peşe ateşlendi
Hint generalden küstah tehdit: Gerekirse Türkiye'yi cehenneme çeviririz

Türkiye'ye küstah tehdit: Gerekirse cehenneme çeviririz

Bodrum FK ve Sivasspor İçin Hayati Karşılaşma

Bodrum FK ve Sivasspor İçin Hayati Karşılaşma
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Bodrum Futbol Kulübü, yarın Sivasspor ile kritik bir karşılaşmaya çıkıyor. Her iki takım da 34 puanla düşme hattında yer alıyor ve maç, iki ekip için büyük önem taşıyor.

BODRUM,

SÜPER Lig'de 34 puanla düşme hattında yer alan Bodrum Futbol Kulübü yarın kümede kalma yolunda en önemli rakiplerinden Sivasspor'la deplasmanda hayati bir karşılaşmaya çıkacak. 4 Eylül Stadı'nda Ümit Öztürk yöneteceği müsabakanın başlama düdüğü saat 16.00'da çalacak. Yeşil-beyazlılarda sakatlığı süren Ondrej Celustka ile kart cezalısı Arlind Ajeti Sivas deplasmanında forma giyemeyecek.

Teknik direktör Jose Morais sezonun en önemli maçlarından birine çıkacaklarını söyledi. Takımının en iyi şekilde maça hazırlandığını dile getiren Portekizli çalıştırıcı, "Bu maçla birlikte önümüzde 4 müsabaka var. Hepsi birbirinden değerli. Biz önce Sivasspor maçına odaklandık. Bu karşılaşmayı istediğimiz sonuçla bitirmek istiyoruz" dedi. Bodrum FK, sezonun ilk yarısında evinde Sivasspor'u 2-0 yenmişti. Sivasspor da bu maç öncesi 34 puanla 16'ncı durumda.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yürüyüşe çıktığı kırsal alanda dev mantarlar buldu

Yürüyüş yaparken buldu, şaşkınlıktan komşulara koştu
İmzayı atması an meselesi! Arda Turan'ın yeni takımını duyurdular

İmzayı atması an meselesi! Arda Turan'ın yeni takımını duyurdular
TOGG ile Mercedes çarpıştı, her gören aynı yorumu yaptı

TOGG ile Mercedes çarpıştı, her gören aynı yorumu yaptı
İsrailli askerden kan donduran itiraflar

İsrailli askerden kan donduran itiraflar
1 ton 200 kiloluk kurbanlık, araba fiyatına alıcısını bekliyor

1 tondan fazla! İşte gözü gibi baktığı danasına istediği fiyat
Çağdaş Atan'ı sinirlendiren Fenerbahçe sorusu

"Fenerbahçe karşısında galibiyetiniz yok" ifadesine çok kızdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.