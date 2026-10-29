Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Bodrum FK, Ümraniyespor maçında galibiyet serisini 4 maça çıkarmayı hedefliyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bodrum FK, Ümraniyespor maçında galibiyet serisini 4 maça çıkarmayı hedefliyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bodrum FK Teknik Direktörü Burhan Eşer, Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında 1 Kasım Pazar günü saat 19.00'da Ümraniyespor ile oynayacakları maçın zor geçeceğini söyledi. Eşer, üst üste 3 galibiyet alan takımının bu seriyi 4 maça çıkarmak istediğini belirtti.

Bodrum FK Teknik Direktörü Burhan Eşer, Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında oynayacakları Ümraniyespor maçının zor geçeceğini belirterek, "3 maçlık bir galibiyet serimiz var ve bunu devam ettirmek istiyoruz" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında 1 Kasım Pazar günü saat 19.00'da Ümraniyespor'u konuk edecek Bodrum FK, karşılaşmanın hazırlıklarını Yalıçiftlik İsmail Altındağ Tesisleri'nde Teknik Direktör Burhan Eşer yönetiminde sürdürüyor. Ligde üst üste 3 galibiyet alan yeşil-beyazlı ekip, Ümraniyespor karşısında da kazanarak galibiyet serisini 4 maça çıkarmayı hedefliyor.

"Zor bir karşılaşma olacak"

Geçtiğimiz hafta deplasmanda alınan galibiyeti değerlendiren Bodrum FK Teknik Direktörü Burhan Eşer, rakiplerinin güçlü bir kadroya sahip olduğunu belirterek, "Oyun anlamında belki istediğimiz bazı şeyleri yapamadık. Süper Lig'den devam eden, 12-13 oyuncusu bulunan ve kadro kalitesi çok iyi bir takıma karşı oynadık. Hoca değişikliğinin ardından 4 maçta 3 galibiyet alan bir takımdı ve reaksiyon vereceklerini biliyorduk. Zaman zaman iyi oynadığımız, zaman zaman istediğimiz oyunu yansıtamadığımız bir süreç oldu ama oyuncularımız çok iyi mücadele etti. Böyle bir deplasmandan galibiyetle dönmek bizim için çok anlamlıydı. Üst sıralara yaklaşmak adına çok önemli ve kıymetli bir galibiyet aldık" ifadelerini kullandı.

Ümraniyespor karşılaşmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Eşer, galibiyet serisini sürdürmek istediklerini vurgulayarak, "Biz maç maç bakıyoruz. 3 maçlık bir galibiyet serimiz var ve bunu devam ettirmek istiyoruz. Ümraniyespor gerçekten iyi bir takım. Son iki maçını da kazanarak geliyor. Hem iyi oynadılar hem de farklı galibiyetler aldılar. Moral ve motivasyonları iyi durumda. Bu ligin önemli takımlarından biri. İyi bir takıma karşı oynayacağız ancak iç sahada, Bandırmaspor galibiyetinin ardından bir galibiyet daha almak istiyoruz. Üst sıraları yakalamak adına bizim için önemli bir maç. Zor bir karşılaşma olacak" diye konuştu.

Taraftara destek çağrısı

Taraftar desteğinin önemine de değinen Eşer, "Taraftarlarımızın maça gelmesini istiyoruz. Taraftarımızın desteği oyuncularımızın moralini, motivasyonunu ve özgüvenini artırıyor. Onların desteğiyle sahadan istediğimiz sonuçla ayrılmayı hedefliyoruz" dedi.

"Fernando bu hafta forma giyemeyecek"

Takımdaki sakat oyuncuların son durumuna ilişkin bilgi veren Burhan Eşer, Fernando'nun Ümraniyespor maçında forma giyemeyeceğini belirterek, "Fernando bu hafta olmayacak. Saha çalışmalarına yeni başladı. Kontrolünün ardından durumunu yeniden değerlendireceğiz. Bu haftayı pas geçeceğiz, Boluspor maçında tekrar kontrol edeceğiz. Belki o maçta aramızda olabilir. Kenan Fakılı'nın sakatlığı var, onun da bu hafta kontrol MR'ı çekilecek. Devrim'in de sakatlığı bulunuyor. Ali Aytemur iyileşti. Bunun dışında ağır sakatlığı olan oyuncumuz yok" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

GSS primlerine af geliyor! Milyonlarca kişinin borcu silinecek

Vatandaş rahat bir nefes alacak! Milyarlarca liralık borca af geliyor
Jülide Kural daha fazla sessiz kalamadı! Kadir İnanır'ın mal varlığını tek tek açıkladı

Kadir İnanır'ın mal varlığını tek tek açıkladı! İşte o liste
İstanbul'da bugün bu yollara dikkat! Birçok cadde trafiğe kapatıldı

İstanbullular dikkat! Bu listeye bakmadan trafiğe çıkmayın
Öğrencisiyle ilişki yaşamak için 4 kez otel odası tuttu! Sonu beklediği gibi olmadı

Mide bulandıran sır telefonundan çıktı! Otel odasında öğrencisiyle...
'Tatile gidiyoruz' diyen evli çiftin aracında 36 milyon lira bulundu

"Tatile gidiyoruz" diyen çiftin aracından çıkan para dudak uçuklattı
Erzurum'da elektrik direğine tırmanan yavru bozayı akıma kapılarak öldü

Köylüler direğe bakınca donup kaldı! Yavru ayının feci sonu
Vatan Caddesi'ndeki 29 Ekim Kortej geçişi ertelendi

Vatan Caddesi'ndeki 29 Ekim Kortej geçişi ertelendi