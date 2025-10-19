Haberler

Bodrum FK Teknik Sorumlusu Sefer Yılmaz: "Liderliğimizi sürdürdüğümüz için mutluyuz"

Bodrum FK, Esenler Erokspor ile 1-1 berabere kalarak Trendyol 1. Lig'deki liderliğini korudu. Teknik sorumlu Sefer Yılmaz, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, takımlarının gösterdiği performanstan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bodrum FK Teknik Sorumlusu Sefer Yılmaz, Esenler Erokspor maçının ardından yaptığı açıklamada, liderliğe devam ettiklerinden dolayı mutlu olduklarını ifade etti.

Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında deplasmanda karşılaştığı Esenler Erokspor ile 1-1 berabere kalan Bodrum FK, liderliğini sürdürdü. Müsabakanın ardından Bodrum FK Teknik Sorumlusu Sefer Yılmaz, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Yılmaz, "Haftaya lider başlamıştık. Esenler Erokspor da ikinciydi. Ligin en çok gol atan iki takımı arasında güzel bir maç oldu. İki taraf da birbirine önlem aldığı için gol pozisyonu kısır bir maçtı ama taktiksel açıdan da çok güzel çalışmalar vardı. Hafta içinde iki takım da iyi çalışmıştı. İlk yarı golü bulduk, ilk yarının son dakikasında maalesef dalgınlıktan istemediğimiz bir gol yedik. İkinci yarı daha dengeli bir oyun oldu. Burada lider ayrıldığımız için memnunuz. Zorlu haftalar her takım için devam ediyor. İnşallah sezon sonuna kadar bu yerimizde kalmaya devam ederiz" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
