Sefer Yılmaz: "Erzurumspor FK şampiyonluğu sonuna kadar hak etti"

Bodrum Futbol Kulübü Teknik Sorumlusu Sefer Yılmaz, Erzurumspor FK'nın şampiyonluğunu hak ettiğini belirtti. Bodrum FK, 1-1 berabere kaldığı maçın ardından Erzurumspor'u tebrik etti ve play-off hedeflerine odaklandıklarını açıkladı.

Trendyol 1. Lig'in 36. haftasında Bodrum FK, sahasında Erzurumspor FK 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Bodrum Futbol Kulübü Teknik Sorumlusu Sefer Yılmaz, Süper Lig'e yükselen Erzurumspor FK'yı tebrik ederek, "Futbolcu arkadaşlarımızı tebrik ediyoruz. Bu hafta içi ne çalıştıysak hepsini sahaya yansıttılar. Belki bir maçın 5-10 dakikası, işte golü yediğimiz dönem haricinde; diğer kalan 80 dakika, 85 dakika tamamen sahanın hakimiydik. Birçok gol pozisyonuna girdik. Rakibimiz korner dahi kullanamadı. Bizim duran toplar, sağdan soldan ortalarla, karambollerde girdiğimiz pozisyonlar var. Maçın hakkı normalde bizim lehimize olması lazımdı ama sonuçta 1-1 berabere bitti. Maçtan önce konuştuğumuz gibi bizim tek hedefimiz play-off'a güzel bir sıralamada, ev sahibi avantajını yakalamaktı. Bugün play-off garantilendi ama dördüncülük ve beşincilikteki sırayı korumak için önümüzdeki iki maçı da yine aynı şekilde ciddiyetle hazırlanıp kazanmak için oynayacağız. Play-off'a en moralli, en formda bir şekilde girmek için elimizden geleni yapacağız. Diğer taraftan Erzurumspor bugün aldığı 1 puanla şampiyonluğu garantiledi. Onları da özellikle tebrik etmek istiyorum, yöneticilerini, başkanlarını, teknik heyetini, futbolcularını, bütün çalışanlarını. Benim fikrim, Erzurumspor bu şampiyonluğu sonuna kadar hak etti. Onlara artık Süper Lig'de başarılar diliyorum. İnşallah darısı bizim başımıza. Bizim de tek hedefimiz Süper Lig" diye konuştu - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
