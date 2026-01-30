Burhan Eşer: 'Zor bir karşılaşma olacak'

Bodrum FK Teknik Direktörü Burhan Eşer, Serikspor ile zorlu bir karşılaşma oynayacaklarını ve 3 puanla sahadan ayrılmak istediklerini söyledi.

Bodrum FK, Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında yarın saat 19.00'da Bodrum Stadyumu'nda Serikspor ile karşı karşıya gelecek. Müsabakanın hazırlıklarını sürdüren yeşil-beyazlı ekip, geçen hafta deplasmanda Sakaryaspor karşısında alınan galibiyetle yeniden moral buldu. Serikspor maçı öncesi açıklamalar yapan Bodrum FK Teknik Direktörü Burhan Eşer, Sakaryaspor galibiyetinin önemine dikkat çekerek, "Uzun bir aradan sonra galip gelmemiz bizim için çok önemliydi. Sakarya bu ligin köklü takımlarından biri. Bizim için de bir çıkış maçıydı. İyi hazırlandık ve sahada çok iyi bir oyun ortaya koyduk. Görev verdiğimiz tüm oyuncular formanın ağırlığının ve Bodrumspor'un büyüklüğünün farkında olarak mücadele etti. Maçın başından sonuna kadar disiplinli ve hakim bir oyun sergiledik. 3 puanla dönmek bizim adımıza çok değerli bir moral oldu. Son iki deplasmanda, Pendik ve Sakarya maçlarında oyun ve skor anlamında iyi bir performans sergiledik. İç sahada oynadığımız Sivas maçında beklemediğimiz bir mağlubiyet aldık ancak Sakarya'da bunu telafi ettik. Lig uzun bir maraton. Şimdi önümüzde Serik maçı var. Zor bir karşılaşma olacak. Mücadele gücü yüksek bir takıma karşı oynayacağız. Son haftalarda aldıkları skorlar onlar için de bir sıkıntı ama bizim maçı çıkış maçı olarak görecekler. Mücadele gücü yüksek olacak. Serik maçında taraftarlarımızla galibiyet almak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Sakatlıklar ve kadro durumu hakkında da bilgi veren Eşer, "Pedro, Diego ve Musah Mohammed'in ufak sakatlıkları bulunuyor. Mert'in de hafif bir sakatlığı vardı, kontrollü şekilde antrenmanlara başladı. Gökdeniz ve Celal'in daha uzun süreli sakatlıkları var. Sahada olan tüm oyuncular bizim için değerli. Kim görev alırsa alsın en iyisini yapacaktır. Eksiklerden bağımsız olarak sahaya çıkacak 11 oyuncuyla mücadelenin içinde olacağız. Dimitrov, Amedspor ile anlaştı. Transfer dönemlerinde bu tür hareketlilikler olabiliyor. Şu an daha çok giden oyuncular gündemde. Transfer süreci devam ediyor ancak ben transferden çok saha içine, mevcut oyuncu grubuna ve maça odaklanmak istiyorum" cümlelerine yer verdi. - MUĞLA