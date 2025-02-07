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Bodrum FK, Teknik Direktörlük Görevine Jose Morais'i Getirdi

Bodrum FK, Teknik Direktörlük Görevine Jose Morais'i Getirdi
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Bodrum FK, teknik direktörlük koltuğuna Portekizli Jose Morais'i atadı. Morais, sezon sonuna kadar takımın başında olacak ve ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Bodrum FK, teknik direktörlük görevine Portekizli çalıştırıcı Jose Morais'i getirdi. Sezon sonuna kadar anlaşma sağlanan Morais ve ekibi, ilk antrenmanına çıktı.

Yeşil-beyazlı ekip, geçtiğimiz günlerde Volkan Demirel ile yollarını ayırmasının ardından teknik direktörlük koltuğunu Morais'e emanet etti. Deneyimli teknik adam, bu akşam gerçekleştirilen antrenmanda takımla birlikte sahaya çıktı. Morais, 10 Şubat Pazartesi günü Bodrum'da oynanacak Göztepe karşılaşmasında takımın başında olacak.

Morais kimdir?

Futbolculuk kariyerinin ardından teknik direktörlüğe adım atan 59 yaşındaki Morais, Avrupa ve Asya'da birçok önemli takımda çalıştı. Jose Mourinho'nun ekibinde yer alarak Inter, Real Madrid, Porto ve Chelsea'de yardımcı antrenörlük yapan Morais, Güney Kore, Suudi Arabistan, İran ve Türkiye'de teknik direktörlük yaptı.

2016 yılında Antalyaspor'un başında yer alan Morais, son olarak 2022-2024 yılları arasında İran ekibi Sepahan'ı çalıştırdı. Bu süreçte Asya Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Morais, İran Kupası'nı kazandı ve ligde üst sıralara oynadı.

Kariyerinde iki kez Güney Kore Lig 1 Kupası, birer kez Güney Kore Kupası, Suudi Arabistan Pro Lig Kupası, Suudi Arabistan Süper Kupası ve İran Kupası kazanan Morais, Bodrum FK ile Süper Lig'de yeni bir mücadeleye başlayacak. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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