Trendyol 1. Lig: Bodrum FK: 1 Sivasspor: 2
Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında Bodrum FK, sahasında Sivasspor'a karşı oynadığı maçta 2-1'lik skorla mağlup oldu. Maçta goller Seferi ve Uğur Çiftçi ile Bekir Böke'den geldi; Bodrum FK'dan Ajeti ise maçın son dakikalarında kırmızı kart gördü.
Maçtan dakikalar
18. dakikada Bodrum FK atağında Brazao, topla ceza sahasına sokuldu. Rakiplerini geçen Brazao'nun sol ayağıyla yaptığı vuruşta top, direğin hemen yanından auta çıktı.
28. dakikada Sivasspor sağ kanattan etkili geldi. Murat'ın ceza sahasına ortasında Ethem'in kafa vuruşu savunmada Mert'e çarptı, top direk dibinden kornere gitti.
45. dakikada Mert'in ceza sahasına gönderdiği topa Seferi gelişine vururken, meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0.
45+1. dakikada Cihat'ın ceza sahasına ortasında Uğur Çiftçi'nin vuruşunda top ağlara gitti. 1-1
66. dakikada Sivasspor sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda Malle'nin ortasında savunmanın uzaklaştıramadığı topa Bekir yakın mesafeden yerden vurdu, top ağlarla buluştu. 1-2
90+2. dakikada Ajeti, ceza alanında voleyle topa vurmak isterken Emirhan'a müdahalesi nedeniyle hakem faul çaldı. VAR uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem Muhammet Ali Metoğlu, sarı kartı iptal ederek Ajeti'ye doğrudan kırmızı kart gösterdi.
Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Hüseyin Kıvanç Durmaz, Arif Dilmeç
Bodrum FK: Bahri Can Tosun, Ajeti, Mert Yılmaz (Metin Türk dk. 82), Ali Aytemur, Cenk Şen, Ahmet Aslan, Musah (Ege Bilsel dk. 70), Dimitrov, Pedro Brazao, Ali Habeşoğlu (Omar dk. 75), Seferi
Yedekler: Mehmet Adıyaman, İsmail Tarım, Mustafa Erdilman, Obekpa, Furkan Apaydın, Emirhan Arkutcu, Enes Öğrüce
Teknik Direktör: Burhan Eşer
Sivasspor: Göktuğ Bakırbaş, Aaron, Okan Erdogan (Mert Çelik, dk. 10), Emirhan Başyiğit (Yusuf Kefkir dk. 90+5), Murat Paluli, Uğur Çiftçi, Kamil Fidan (Feyzi Yıldırım dk. 85), Cihat Çelik, Aly Malle (Mbunga-Kimpioka dk. 73), Bekir Böke, Valon Ethemi
Yedekler: Arda Erdursun, Yiğit Baynazoğlu, Ali Ayberk Selvili, Emre Gökay, Savaş Ala, Yılmaz Cin
Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak
Goller: Seferi (dk. 44) (Bodrum FK), Uğur Çiftçi, (dk. 45), Bekir Böke (dk. 66), (Sivasspor)
Kırmızı kart: Ajeti (dk. 90+2) (Bodrum FK)
Sarı kartlar: Mert Çelik, Uğur Çiftçi, Murat Paluli, Mbunga-Kimpioka (Sivasspor) - MUĞLA