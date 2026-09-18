Haberler

Bodrum FK, Pendik’te galibiyet peşinde

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bodrum FK, Pendik’te galibiyet peşinde
Güncelleme:
+45 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol 1. Lig’in 8. haftasında deplasmanda Pendikspor ile karşılaşacak Bodrum Futbol Kulübü, hazırlıklarını sürdürüyor.

Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında deplasmanda Pendikspor ile karşılaşacak Bodrum Futbol Kulübü, hazırlıklarını sürdürüyor. Geçtiğimiz hafta Batman Petrolspor'u 4-0 mağlup ederek moral bulan yeşil-beyazlı ekip, Pendik deplasmanından da 3 puanla dönerek çıkışını sürdürmek istiyor.

Yalıçiftlik İsmail Altındağ Tesisleri'nde Teknik Direktör Burhan Eşer yönetiminde çalışmalarını sürdüren Bodrum FK'da futbolcuların hırslı ve istekli görüntüsü dikkat çekti. 20 Eylül Pazar günü saat 17.00'de oynanacak karşılaşma öncesi Eşer, takımın son durumu ve Pendikspor maçıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"Ofansif anlamda uyum sürecinin tamamlanmasıyla daha iyi bir Bodrum FK izlettireceğiz"

Moral ve motivasyon olarak iyi durumda olduklarını belirten Eşer, "Batman Petrolspor karşısında çok güzel bir oyun ve skorla taraftarlarımızı mutlu ettik. Uzun süredir beklediğimiz galibiyeti aldık. Özellikle 3'üncü bölgede sonuçlandırma konusunda sıkıntımız vardı, bunu da atlattık. Yeni bir takımız, yeni gelen oyuncularımız var. Ofansif anlamda uyum sürecinin tamamlanmasıyla daha iyi bir Bodrum FK izlettireceğiz. Moral ve motivasyon olarak iyiyiz" dedi.

"Moral olarak çok iyi durumdayız"

Pendikspor'un geçen sezondan birçok oyuncusunu kadrosunda tuttuğunu belirten Eşer, "Zorlu bir deplasman. Pendik iyi bir takım ve puan sıralamasında bizim üstümüzde. İlk haftalarda kaybettiğimiz puanlar nedeniyle kredi kaybettik. Ancak son galibiyetle moral olarak çok iyi durumdayız. Oradan 3 puanla dönerek iç saha galibiyetinin ardından deplasman galibiyetiyle milli araya huzurlu girmek istiyoruz" diye konuştu.

Sakat oyuncuların son durumuyla ilgili bilgi veren Eşer, Celal ve Ahmet'in henüz hazır olmadığını, Kenan Fakılı'nın 3-4 hafta forma giyemeyeceğini söyledi. Ajeti'nin takımla çalışmalara başladığını belirten Eşer, Diego'nun ise hafif sakatlığının bulunduğunu ve Pendikspor karşılaşmasına tam kadro gitmeyi planladıklarını ifade etti.

"Hakem arkadaşlarımızdan ricamız, skor ne olursa olsun oyunu adaletli yönetmeleri"

Batman Petrolspor maçındaki hakem kararlarını da değerlendiren Eşer, karşılaşmayı 4-0 kazanmalarına rağmen hakem performansını beğenmediğini söyledi. Eşer, "Skor 4-0 olmasına rağmen aleyhimize verilen penaltının normal şartlarda sarı kart olması gereken bir pozisyonda verildiğini düşünüyorum. Mardin maçının son dakikalarında da bir penaltı pozisyonumuz vardı ve VAR'a dahi bakılmadı. Canımız yandığı için bu konuyu dile getiriyoruz. Hakem arkadaşlarımızdan ricamız, skor ne olursa olsun oyunu adaletli yönetmeleri" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakan Gürlek: Fon yönetim kurulu başkan ve üyeleri dahil 4 şüpheli tutuklandı

Borsada dev operasyon! Başkan dahil 4 isim tutuklandı
Fenerbahçe'de 2 ayrılık birden! İsmail Kartal 9 maçta ilk 11'e yazmıştı

Fener'de 2 ayrılık birden! İsmail Kartal 9 maçta ilk 11'e yazmıştı
Rojda cinayetinde fotoğrafla gelen itiraf

Rojda cinayetinde fotoğrafla gelen itiraf
BAE basını, Türkiye ve İsrail ordularını karşılaştırdı! İşte çıkan sonuç

Yayında Türkiye ve İsrail ordularını karşılaştırdı! İşte çıkan sonuç
Kızıldeniz'de gerilim tırmanıyor! Çin'den İran'a önemli çağrı

Kızıldeniz'de gerilim tırmanıyor! Çin resmen devreye girdi
Yargıya müdahale soruşturması! Savcı odası fotoğrafıyla gündeme gelen avukat gözaltında

Savcı odasındaki fotoğraflarıyla gündeme gelmişti! Gözaltına alındı
Akın Gürlek: 2028 yılında Cumhurbaşkanımızı tekrar seçmek için bir seçim düzenlenecek

"2028 yılında Cumhurbaşkanımızı tekrar seçmek için..."