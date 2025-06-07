Bodrum FK'nın Genç Yıldızı Ege Bilsel, Antalyaspor'un Gözdesi Oldu

Bodrum FK'nın Genç Yıldızı Ege Bilsel, Antalyaspor'un Gözdesi Oldu
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Süper Lig'de ilk sezonunu geçiren Bodrum FK'nın 21 yaşındaki sağ beki Ege Bilsel, Antalyaspor'un transfer listesine girdi. Ege'nin kariyerine Süper Lig'de devam etmek istediği ve Antalyaspor'a dönüş yaptığı belirtiliyor.

SÜPER Lig'de ilk sezonunda küme düşme üzüntüsü yaşayan Bodrum FK'nın genç sağ beki Ege Bilsel, transferin gözde oyuncusu oldu. Bu sezon yeşil-beyazlı formayla Süper Lig'de 23 maça çıkan ve 1 asist yapan 21 yaşındaki futbolcuyu yetiştiği kulüp olan Antalyaspor'un istediği bildirildi. Bodrum FK ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Ege'nin de kariyerine Süper Lig'de devam etmek istediği ve Antalyaspor'a dönmeye sıcak baktığı vurgulandı. Sol bek pozisyonunda da oynayabilen Ege Bilsel, Antalyaspor formasını daha önce Süper Lig'de terletmişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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